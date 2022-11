Boala extrem de gravă pe care poți să o contactezi în Postului Crăciunului. Medic: ”Duce la paralizie”

Postul Crăciunului începe pe 15 noiembrie și se încheie pe 24 decembrie. Este unul dintre cele mai mari posturi ale anului, acesta durând 40 de zile înaintea Sărbătorii Nașterii Domnului.

Credincioșii renunță pe această perioadă la mare parte din preparatele de origine animală iar mulți apelează la conserve de pește sau de legume. Medicii atrag atenția că se pot îmbolnăvi grav dacă nu mențin o igienă riguroasă.

”Odată cu curățarea fizică și spirituală, cu înlocuirea alimentelor de origine animală cu cele vegetale, în această perioadă nu trebuie să uităm de bolile infecțioase și să avem în continuare o igienă riguroasă.

Una dintre cele mai grave patologii infecțioase ce poate apărea în această perioadă este botulismul, o afecțiune extrem de gravă. Botulismul este provocat de o toxină produsă de Clostridium botulinum, care poate fi contactată prin ingestia de alimente contaminate sau dacă o rană deschisă intră în contact cu sporii acestei bacterii.

Tratamentul trebuie instituit precoce, întârzierea acestuia putând duce la paralizie, dificultăți de respirație și deces. Aproximativ 1/5 din cazurile suspecte de botulism sunt provocate de alimente ce conțin toxina botulinică care a fost identificată în conserve ce conțineau sfeclă, spanac, ciuperci, fasole verde, zacuscă, pește.

Cel mai frecvent determină apariția acestei patologii produsele ce conțin pește afumat și sărat, miere preparată în condiții de anaerobioză, toate acestea fiind propice pentru producerea toxinei botulinice”, a explicat dr. Florin Roșu, managerul Spitalului Sf. Parascheva din Iași.

Simptomele diferă în funcție de poarta de intrare, pot apărea într-un interval cuprins de la câteva ore, la 1-2 sau chiar după mai multe zile de la ingestia alimentului contaminat.

”Pacienții prezintă greață, vărsături, scaune diareice sau constipație, dureri abdominale intense, atonie, paralizie a membrelor, vedere încețoșată, paralizii ale nervilor faciali, stare de somnolență, dificultăți motorii, probleme respiratorii”, mai transmite medicul Florin Roșu.

În cazul în care pacientul prezintă oricare dintre simptomele menționate mai sus, trebuie dus imediat la medic.

Cum să ne ferim de bolile de sezon până de Crăciun

”Totodată să nu uităm de modificările de temperatură, condițiile meteorologice: ploi, ninsori, umezeală și frigul, care vor caracteriza următoarea perioadă, aceasta fiind propice pentru dezvoltarea virozelor respiratorii, a bronșitelor acute, pneumoniilor și pentru apariția gripei.

Pentru a preveni cele enumerate mai sus trebuie:

- să ne vaccinăm antigripal!

- să avem o igienă riguroasă (a mâinilor, a alimentelor pe care le ingeram: legume, fructe);

- să menținem mediul în care locuim, lucrăm, gătim curat și dezinfectat;

- să evităm alimentele cu potențial de risc (zacuscă pe bază de pește, pește afumat, pește crud, mierea de albine, conserve cu ton, sfeclă, ciuperci, fasole verde, etc.);

- să folosim apă curată din surse verificate periodic;

- să fierbem corect conservele preparate în casă (se recomandă sterilizarea prin fierbere timp de cel puțin 30 min);

- păstrarea în condiții de igienă a peștelui crud;

- manevrarea în condiții igienice a mierii de albine de către producător;

- a nu gusta conservele pentru a vedea dacă sunt bune, în condițiile în care mirosul este neplăcut, dacă ambalajele prezintă un aspect bombat sau dacă avem cunoștință despre faptul că au fost depozitate la o temperatură incorectă (atenție la termenul de valabilitate al produselor!);

Prevenție: Pentru o siguranță maximă, recomandăm fierberea alimentelor la o temperatură de 120o C sub presiune, în condițiile în care, sub această temperatură, realizăm doar distrugerea neurotoxinei și a bacteriei, forma vegetativă rămânând încă activă”, a mai transmis Florin Roșu.

Ce este Postul Crăciunului

Postul Crăciunului sau Postul Nașterii Domnului, numit și Postul Sfântului Martin ori Postul Ignatului sau Advent este o perioadă precedentă Crăciunului. Această variază de la patru la șase săptămâni aproximativ, în funcție de rit și loc, conform Wikipedia.

Conform tradiției stabilite cu timpul în Biserica Ortodoxă, Postului Crăciunului este de asprime mijlocie, fiind un post al bucuriei. De aceea, pe lângă abținerea de la mâncărurile „de dulce” și alte renunțări, Biserica propune un program liturgic în care un loc special îl ocupă colindele tradiționale.

Conciliul Tridentin a reglementat pentru Biserica Romano-Catolică timpul Adventului ca perioadă de patru săptămâni în vederea pregătirii pentru Crăciun.

Una din cele mai importante sărbători din perioada Postului Crăciunului este Intrarea în Biserică a Maicii Domnului.

