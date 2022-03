Postul Paștelui este cel mai lung post din an pentru creștinii ortodocși. Durează 40 de zile și reprezintă o provocare, atât pentru cei care se confruntă cu kilogramele în plus cât și pentru restul persoanelor care decid să ia o pauză alimentară.

Postul reprezintă excluderea alimentelor “de dulce”, adică carne, ouă, lapte, brânză și a derivatelor acestora. În acest post regăsim doar câteva zile de dezlegare la pește, așa că este mai greu să mâncăm sănătos și de dietă, pentru că unele alimente de post pot fi extrem de calorice.

Medicul nutriționist Șerban Damian vine în ajutorul celor care țin post cu câteva sfaturi legate de alimentele pe care trebuie să le consume în această perioada, astfel încât greutatea să nu aibă de suferit.

“În perioadele de post în mod evident renunțând la tot ce înseamnă carne, lactate, ouă, încercăm să găsim înlocuitori pentru acestea. Cele mai cunoscute alimente pe care oamenii le consumă în perioada postului sunt cartofii, fasolea, conserve, multă pâine și paște făinoase, dulciuri de post, etc, ceea ce poate atrage după sine acumularea unui număr mare de kilograme. Faptul că renunțăm la câteva grupe de alimente, nu trebuie să ne sperie și să ne facă să consumăm în exces variantele lor “de post”, pentru că atunci postul ne va face mai mult rău decât bine“, susține medicul Șerban Damian.

Nutriționistul a făcut o listă cu alimente care trebuie consumate în perioada postului, pentru a evita apariția kilogramelor în plus.

Legume și fructe de sezon

Încă ne putem bucură de legume și fructe de sezon, iar în piață găsim din belșug.

“Faceți o lista cu legume și fructe de sezon pe care le puteți lua din piață și bucurați-vă de beneficiile și de nutrienții acestora. Morcovi, pătrunjel, țelină, păstârnac, praz, varză, spanac, conopidă, ridichii negre, ceapă verde, salată, mere, citrice sunt doar câteva dintre alimentele care nu ar trebui să lipsească de pe lista de cumpărături. Sunt extrem de multe variante prin care putem găți legumele, astfel încât să fie și gustoase și de post. Începe și perioada urzicilor și a leurdei, așa că ne putem bucură din plin și de beneficiile acestor plante.”, explică medicul nutriționist.

Leguminoase, surse excelente de proteine vegetale

Și în ceea ce privește legumele găsim o gamă largă de produse.

“În perioada postului suntem tentați să alegem fasolea că alternativă la proteină din carne, în primul rând pentru că o putem găti în mai multe feluri. Dar la fel putem spune și despre năut, linte, amaranth, care sunt surse excelente de proteine vegetale și care pot fi la fel de ușor de preparat (fierte, sub formă de supe creme, etc). Năutul este o sursă excelență de fibre și acid folic și, de asemenea, are un conținut scăzut de calorii. Lintea este o sursă excelență de proteine vegetale și poate reduce nivelul zahărului din sânge în comparație cu alte alimente care sunt bogate în carbohidrați. Mazărea este o sursă excelență de fibre și proteine, care pot ajută la reducerea zahărului din sânge și a rezistenței la insulină”, explică medicul nutriționist.

Cereale integrale

Ovăzul, quinoa, chia, pâinea integrală, pastele integrale, orezul brun, toate acestea alimente pot fi de un real ajutor în perioada postului.

“Cerealele integrale și pseudo-cerealele furnizează o varietate mare de nutrienți importanți și vorbim aici de fibre, vitamine (B1, B2, B3, B, fier, magneziu, cupru, zinc și seleniu ), minerale, proteine și antioxidanți. Consumul zilnic al acestora reprezintă un beneficiu imens pe care îl putem aduce organismului, mai ales fiind o sursă bună de carbohidrați. Consumul regulat de cereale integrale poate reduce riscul de boli de inima, diabet de tip 2 și obezitate. Bogate în fibre, cerealele integrale, îmbunătățesc semnificativ sănătatea digestivă, dar persoanele cu intoleranță la gluten ar trebui să evite grâul, orzul și secară și să le înlocuiască cu hrișcă”, recomandă medicul Șerban Damian.

Ce este de evitat

Totodată, medicul nutriționist recomandă evitarea alimentelor procesate.

“Rafturile magazinelor abundă de dulciuri de post procesate, a căror lista de ingrediente lasă de dorit. Alegeți gustările sănătoase și hrănitoare cum ar fi fructele proaspete sau uscate, nuci, migdale, semințe crude. Un exemplu de gustare practic și gustos este mixul de nuci și fructe uscate, care se poate personaliza în funcție de preferințe, dar trebuie avut grijă la cantitate, deoarece nucile sunt foarte calorice (100 g pot ajunge la aprox. 500-600 calorii sau chiar mai mult). O porție ideală de nuci ar trebui să aibă circa 25-30 g.”, explică medicul.

Și laptele vegetal poate fi o capcană în lupta cu kilogramele în plus, dacă nu este ales cel corect.

“Cei care nu pot consumă lapte de vacă probabil sunt deja obișnuiți cu laptele vegetal. Este

sănătos și ușor pentru că în general nu conține zahăr, are o cantitate redusă de acizi grași saturați, iar dacă este făcut din orez, soia sau mei nu are nici gluten. Atenție însă la variantele de lapte vegetal din comerț care conține aditivi sau adaos de zahăr plus alte ingrediente modificate genetic. Așadar, cea mai simplă și sigură varianta de lapte vegetal este cea făcută în casă, fie că vorbim de lapte de migdale, lapte de cocos, lapte de soia sau lapte de ovăz“, a declarat medicul nutriționist, Șerban Damian.

