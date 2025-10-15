Presa din SUA, inclusiv postul conservator FoxNews, face front comun împotriva șefului Pentagonului, Pete Hegseth. Ce măsuri greu de acceptat au fost impuse reporterilor

Autor: Grigore Dobritoiu
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 12:48
278 citiri
Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth FOTO X/@AFpost

Departamentul Apărării condus de Pete Hegseth a amenințat că va retrage acreditările de presă pentru organizațiile de știri care nu sunt de acord cu noile reguli restrictive de relatare — și spune că ar putea interzice accesul fizic în incinta Pentagonului jurnaliștilor care nu acceptă să respecte aceste reguli. Astfel, peste treizeci de organizații de presă au anunțat că refuză să semneze angajamentele impuse, inclusiv Fox News, care este un post de televiziune conservator, scrie Variety.

Cinci dintre cele mai mari posturi TV de știri din Statele Unite – ABC News, CBS News, CNN, Fox News și NBC News – au anunțat într-o declarație comună publicată marți că nu sunt de acord cu noile reguli impuse reporterilor de la Pentagon.

Potrivit biroului de presă al Departamentului de Război, care a prezentat noile reguli luna trecută, reporterii care acoperă activitatea Pentagonului trebuie să semneze un angajament că nu vor obține sau folosi materiale neautorizate (chiar dacă informațiile nu sunt clasificate). Dacă nu fac acest lucru, ei riscă să fie excluși din incinta Pentagonului

Astfel, „informațiile trebuie aprobate pentru publicare de către un oficial autorizat înainte de a fi difuzate”.

Memoriul introduce și limitări extinse privind zonele din sediul Pentagonului unde jurnaliștii pot merge fără însoțirea unui oficial. „Presa nu conduce Pentagonul – oamenii o fac”, a scris într-un mesaj publicat pe rețeaua „X” Hegseth, a cărui titulatură a fost schimbată din secretarul apărării în cel pentru război la începutul lunii septembrie, odată cu redenumirea departamentului pe care îl conduce.

Peste 30 de organizații de presă din SUA anunțaseră deja că refuză ca reporterii lor să semneze angajamentele scrise cerute de Pentagon, care stabilise pentru marți, 14 octombrie, termenul limită pentru depunerea lor.

Cele cinci posturi se alătură unor ziare și agenții de presă precum The New York Times, Associated Press, Reuters, The Washington Post, The Wall Street Journal și Politico, dar și unor televiziuni și publicații cu orientare conservatoare precum Newsmax și The Washington Examiner

Doar un singur post de televiziune a anunțat că intenționează să semneze noile reguli impuse de Pentagon: rețeaua pro-Trump One America News Network (OANN).

Lista completă a instituțiilor de presă care au refuzat să se conformeze a fost publicată separat de The Washington Post:

  • ABC News;
  • AL-Monitor;
  • Associated Press;
  • The Atlantic;
  • Aviation Week;
  • Axios;
  • Bloomberg News;
  • Breaking Defense;
  • C4ISRNET;
  • CBS News;
  • CNN;
  • Defense Daily;
  • Defense News;
  • Defense One;
  • The Economist;
  • Federal Times;
  • The Financial Times;
  • Fox News;
  • The Guardian;
  • The Hill;
  • HuffPost;
  • Military Times;
  • MSNBC;
  • NBC News;
  • The New York Times;
  • Newsmax;
  • NPR;
  • PBS NewsHour;
  • Politico;
  • RealClearPolitics;
  • Reuters;
  • Task & Purpose;
  • The Wall Street Journal;
  • The Washington Examiner;
  • The Washington Post;
  • The Washington Times;
  • WTOP.

