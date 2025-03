Conturi false, utilizate pentru amplificarea mesajelor deputatei Anamaria Gavrilă. Reacția ei: ”POT nu are guerrillă de partid în online”

Folosirea conturilor false pentru a amplifica un mesaj politic, ca în cazul alegerilor anulate după manipularea pe platforma TikTok, ar putea fi una dintre tehnicile utilizate de Partidul Oamenilor Tineri (POT), potrivit unei anchete derulate de Antena3. Investigația a dezvăluit conturi false pe Facebook, mesaje care o promovează pe Anamaria Gavrilă, lidera POT, dar deputata a negat orice implicare.

Identificarea a numeroase conturi false, aparent create de boți, care promovează partidul care îl susține pe Călin Georgescu la prezidențiale, a fost demonstrată cu exemple clare de jurnaliști.

Înainte de a fi puternic implicate în politică, conturile false pe Facebook distribuiau conţinut creştin ortodox; chiar dacă, în cazul unora, încă mai figura că acei presupuşi oameni ar locui undeva prin China, scrie Antena3, care a documentat rețeaua de boți ce amplifică mesajele președintei POT, Anamaria Gavrilă.

O parte din conturile false care o susțin pe Facebook aparțin și grupului Inefabil, cu peste 500.000 de membri, unde lidera POT este moderatoare, iar specialiștii spun că acest lucru va duce ca mesajele publicate de ea să fie amplificate în algoritmul rețelei sociale.

„Eu nu am cunoștință de conturi care sa fie false si m-aș bucura dacă dumneavoastră v-ați putea demonstra acuzațiile înainte să le lansați in spațiul public. Altfel ne trezim comentând jocuri video pe post de imagini de război. Referitor la insinuarea dumneavoastră, că POT ar avea guerrillă de partid în online sau boți, vă spun cu toată sinceritatea că nu are. POT nu are nici contracte cu presa, nici TV, nici online, nici scrisă”, a răspuns acuzațiilor președinta POT, Anamaria Gavrilă.

