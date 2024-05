Fotografia care a înduioșat internetul. "Te așteptam și mereu veneai, și mă grăbeam să cobor". Continuarea neașteptată a unei povești de dragoste începute acum 52 de ani

O fotografie veche de acum 52 de ani care a surprins prima întâlnire a unui cuplu de îndrăgostiți a fost postată pe Facebook și s-a transformat într-o invitație către o călătorie în timp, spre clipele pline de inocență și iubire din adolescență.

Poza a fost publicată chiar de femeia care apare în fotografie. Aceasta a precizat într-un text scurt care este povestea imaginii în care apare alături de un tânăr îmbrăcat în uniformă.

"Lucrurile frumoase au o energie frumoasă!”

Mereu seara, când apune soarele, îmi aduc aminte de noi, cei doi adolescenți, pentru prima oară îndrăgostiți...sunt amintiri atât de vechi, parcă de o viață...

Era mereu apus, când contemplându-l din fereastra blocului turn, te așteptam, și mereu veneai, și mă grăbeam să cobor, având doar 2, 3, ore să ne putem plimba...cei de azi, poate, sau sigur, nu ne vor înțelege, poate le vom părea plictisitori, dar așa era generația noastră...atunci se iubea cu sufletul, necondiționat, sincer...și totuși viața, sau soarta, sau cine știe ce sau cine, ne-a despărțit...

Trecutul nerezolvat mereu te prinde din urmă într-o zi, și cu harta raiului pierdut în mână, simți cum îți revii la viață...

Ads

În prezent, după 52 de ani, ne-am regăsit datorită Facebook-ului, ca și cum viața a vrut să ne facă un cadou ...mi s-a părut o minune, mie, care nu cred în ele, și totuși ele există și nu se refuză", a scris cu emoție, protagonista poveștii de dragoste pe grupul Poze vechi din România.

"M-am resemnat atunci"

Povestea a stârnit curiozitatea membrilor grupului care au cerut insistent să afle continuarea poveștii, iar autoarea a revenit cu precizări.

"Voi încerca să răspund curiozității din comentariile d.voastră.

În viață trebuie să știi când să spui: așa a fost să fie! Si eu m-am resemnat atunci, au fost cei mai frumoși ani din viața mea, de fapt toți ne amintim cu nostalgie de prima iubire...e cea mai nevinovată, cea mai reală...ne vedeam doar în vacanțe, era tot din București, dar învăța la un liceu militar, în internat...am și acum cutiile cu scrisori, le știu și copiii si chiar soțul meu...de ce să ascunzi ceva atât de frumos și nevinovat..."

Ads

Femeia a precizat că nu știe care este motivul despărțirii de tânărul de care era îndrăgostită.

"Nu am mai știut nimic unul de altul"

"Cauza despărțirii nu am aflat o niciodată, a fost ceva în timp, fiecare luând-o pe calea lui, și de atunci nu am mai știut nimic unul de altul.

Când am intrat pe Facebook, am început să caut, rude îndepărtate, foști colegi de liceu, și bineînțeles și pe el, atunci nu l-am găsit...doar că într-o doară, acum 2 ani, am mai încercat și surpriză, imediat l-am găsit, după poza actuală de profil, nu l-aș fi recunoscut, au trecut atâția ani, doar adresa și unde a făcut liceul m-au convins că el era...i-am scris imediat, știa vechea mea adresă, nu a uitat nimic, am vorbit în acea seară la telefon pană târziu în noapte, întâmplarea a făcut să-i fie familia plecată, așa că nici nu știu când au trecut ore...încă nu ne reveneam din uluire, mirare e prea puțin spus...niciodată nu mi-am imaginat că-i voi mai auzi vocea, care i-a rămas la fel, și ascultându-l, în mintea mea vorbeam cu acel băiat tânăr de care eram îndrăgostită...de atunci vorbim la telefon, mai rar, are o familie frumoasă și îmi place că le este foarte devotat...mereu am gândit că toate, totul se întâmplă la timpul lor, nici mai mult, nici mai puțin, vrem să rămânem fiecare în memoria celuilalt așa cum eram, cândva."

Ads

"Iubirea nu moare, se transformă"

"Cred că viața, realizând că nu a fost corect ce ni s-a întâmplat, a vrut să ne dea un cadou, înainte să fie prea târziu, și îi sunt recunoscătoare...iubirea nu moare, se transformă, în cea mai caldă afecțiune, știu că undeva, nu departe, cineva se gândește frumos la mine, întărindu-mi convingerea că cei dragi nu se părăsesc, se completează doar...

În București, Parcul Libertății, azi Carol, într-o duminică de mai, la prima noastră întalnire...1972", a scris în încheierea postării femeia, referindu-se la locul și împrejurările în care a fost făcută fotografia pe care a postat-o.

Ads