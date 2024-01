Jurnalistul Adrian Prodan a postat pe rețelele sociale un material cutremurător, cu o femeie care la 29 de ani crește singură 7 copii, dintre care doi sunt ai surorii sale, care a fugit în altă țară chiar cu soțul Danielei, românca rămasă singură acasă.

Conform unimedia.ro, soțul Danielei a lăsat-o și a plecat cu sora ei, în Polonia, unde a dispărut, acum patru luni.

”Totul s-a schimbat când în casa lor a venit sora Danielei: „Nu era căsătorită cu bărbatul cu care locuia, dar aveau 2 copii, el a lăsat-o și a plecat în Italia, iar pe ea a alungat-o din apartament. Ea m-a sunat și m-a rugat să o iau la mine. Am vorbit cu doamna Ala și mi-a permis să o iau la mine. Până în octombrie totul a fost bine, soțul a decis să plece peste hotare, ca să putem strânge bani să plătim casa. A plecat și sora mea cu el, la o fabrică de carne, în Polonia. Când au ajuns acolo, nu m-au sunat. Am găsit-o pe fata cu care au plecat ei. Mi-a spus că ei au fost duși la altă fabrică. Nu-i pot găsi nicăieri, toate site-urile lor sunt închise””, notează sursa citată.

”De 4 luni, nici soțul Danielei, nici sora ei nu au dat niciun semn: „Am încercat să scriu, mesajele se duc, dar nu sunt deschise și citite. Chemare pe viber este când sun, dar nu răspunde nimeni. Am o presimțire că ei trăiesc împreună și nu vor să răspundă. Când erau ambii acasă, în Moldova, el muncea în Chișinău și venea acasă doar la sfârșit de săptămână. Când mă uitam în telefonul lui, vedeam că o suna de mai multe ori pe ea decât pe mine. El îmi spunea că am imaginația bogată. Am întrebat-o și pe ea. Mi-a răspuns: Ce e cu tine? Eu sunt sora ta, cum pot să mă bag între tine și tatăl copiilor tăi?” Acum cred că bănuielile mele s-au adeverit””, mai scrie unimedia.ro.

