Care sunt cele 9 cupluri de vedete care participă la Power Couple sezonul 3

Sezonul 3 al emisiunii Power Couple România aduce pe micile ecrane unele dintre cele mai iubite și urmărite cupluri de vedete din țară, pregătite să înfrunte provocări incredibile. Filmările au loc în Malta, iar show-ul va fi difuzat la Antena 1 și pe AntenaPLAY.

Nouă cupluri au acceptat să se supună probelor surprinzătoare și competiției care le va testa limitele, dar și puterea relației. Dublă campioană olimpică la gimnastică artistică, Sandra Izbașa, vine alături de soțul ei, actorul Răzvan Bănică, pentru a demonstra că eleganța și încrederea pot depăși orice obstacol. Răzvan mărturisește:

„A venit momentul să spunem 'DA' acestei experiențe pe care o așteptăm cu emoție și nerăbdare! Ne propunem să înfruntăm fiecare probă cu încredere, deși necunoscutul care ne va întâmpina în Malta, ne activează încă de pe acum adrenalina… Ne dorim ca «Power Couple» să devină o poveste pe care nu o vom uita niciodată! Indiferent de ceea ce vom întâmpina în această aventură, sunt convinsă de faptul că iubirea va învinge și ‘La bine și la greu’!”, a transmis Sandra.

Printre participanți se numără și cunoscuți creatori de conținut. Dilinca și Mădălin Șerban, împreună de aproape patru ani, sunt hotărâți să își testeze limitele în cuplu. Mădălin spune:

„Am acceptat provocarea pentru că îmi doresc să bat monotonia și să văd cu adevărat de ce suntem în stare, ca și cuplu! Concursul cred că o sa fie super tare, super greu, aștept să văd probele și, sunt sigur că nu vom dezamăgi! Aștept să îmi cunosc limitele!”

Dilinca adaugă: „Am acceptat provocarea competiției deoarece îmi doresc să încerc ceva nou și vreau să văd de ce sunt în stare. Îmi place aventura și sunt sigură că Power Couple va fi o experiență de neuitat. Mă aștept să ies mai puternică din această competiție, totodată cred că și relația noastră va ajunge la următorul nivel. Abia aștept să văd ce ne-a pregătit acest show: 100% o să fie wow și o să ne distrăm la maximum.”

Alte cupluri care vor aduce emoție și dinamism show-ului sunt: ADDA și Cătălin Rizea, Andrei și Claudia Niculae, Cătălin și Luiza Zmărăndescu, NiCK NND și Cătălina Marin, Mitzuu și Ariana, Marius și Simona Urzică, precum și Oase și Maria. Fiecare echipă aduce o poveste aparte, cu experiențe de viață diferite, de la performanțe sportive și cariere muzicale la creație de conținut și aventuri online.

