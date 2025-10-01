Power Couple sezonul 3 aduce o surpriză inedită: ce cuplu de foști concurenți revine

Theo Zeciu și Cesima revin în universul „Power Couple România”, de data aceasta într-un rol inedit: vor testa toate probele și vor oferi conținut exclusiv pentru mediul online.

Recent, în inima Maltei, Dani Oțil a dat startul celui de-al treilea sezon al emisiunii care provoacă cuplurile să își depășească limitele și să iasă din zona de confort: „Power Couple”.

Sezonul 3 aduce surprize importante pentru concurenți, dar și pentru publicul de acasă. Alături de participanți, în locațiile de filmare vor fi prezenți și doi dintre cei mai apreciați creatori de conținut din România: Theo și Cesima. După ce în sezonul 2 au participat ca și concurenți și au demonstrat că pot depăși provocări dificile, acum revin cu un rol complet diferit.

Pe durata filmărilor, cei doi vor încerca fiecare probă la care se confruntă concurenții, vor explora secretele din culisele producției și vor discuta cu cei care experimentează emoțiile competiției. Tot conținutul va fi disponibil pe conturile lor de social media, dar și pe AntenaPLAY, odată cu difuzarea emisiunii la Antena 1.

Theo și Cesima au declarat la începutul filmărilor: „Suntem foarte bucuroși să vă anunțăm că ne întoarcem la Power Couple, unul din proiectele noastre preferate, dar nu ca și concurenți, ci ca aceia care vor testa probele pentru concurenții sezonului 3. Una dintre cele mai mari bucurii ale noastre este aceea că Cesi va putea să treacă prin toate probele, în două picioare de data asta (râd) și să trăim experiența la maximum. Bineînțeles, probele vor fi și filmate pentru voi, comunitatea noastră din online. Și… cu ocazia asta o să răspundem și la întrebarea – pot fi toate provocările duse la capăt sau sunt prea grele? Hai să vedeți că vă arătăm noi că toate pot fi duse la capăt! Pe lângă asta, vă vom arăta și cum arată proiectul din spatele camerelor, pe toate cele 30 și puțin de zile cât stăm aici. Considerați-o una din expedițiile noastre. Am postat acum și un clip în care vă arătăm cum a fost prima zi aici și unde vă povestim mai multe detalii și abia așteptăm să vă arătăm tot ce facem pe aici. Vă iubim.”

