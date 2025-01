Vedetele de la „Power Couple” care au părăsit emisiunea aproape divorțate: „Am avut o ceartă mare!” VIDEO

Cuplurile Vlad Munteanu, zis Doc, cu soția lui, Anca Munteanu, și Daiana Anghel cu soțul ei, Sorin Gonțea, au avut multe momente tensionate în cadrul competiției, care le-a dat de furcă și mai să plece separați din show-ul de la Antenă.

Daiana Anghel și Sorin Gonțea, câștigători ai marelui premiu, dar și în certuri mari în cadrul competiției

Daiana Anghel și Sorin Gonțea sunt câștigătorii primului sezon „Power Couple”, însă premiul a fost câștigat cu sacrificii, căci relația lor a fost oarecum zdruncinată. Între timp, apele s-au liniștit, însă situațiile dificile din emisiune încă le mai trezesc memorii neplăcute.

Cei doi sunt împreună de 10 ani și căsătoriți de cinci. La „Power Couple” au intrat în posesia marelui premiu de 27.350 de euro, bani pe care încă nu i-au cheltuit. Certurile din emisiune porneau de la ambiția Daianei de a câștiga trofeul, pe care, până la urmă, l-au și luat.

„Ce să fac, dacă am ajuns într-un show care scoate ”demonii” din noi. Dar să știi că nu sunt ofticoasă, sunt foarte competitivă și în momentul în care încep ceva, o probă, orice, un joc, nu pot să renunț ușor. Adică trag cu toate puterile, trag să duc la capăt. Și atunci trag și de So (n.r. – Sorin, soțul ei), că dacă suntem în doi, așa se întâmplă. Când ești singur și depinde numai de tine, tragi într-un fel. Când ești în echipă și nu depinde doar de tine, dinamica se schimbă. Iar So este genul acela de om de care trebuie să tragi. Am zis și în testimoniale. Sportul de performanță nu se face cu rugatul frumos”, a spus Daiana Anghel pentru ego.ro.

Aflați la evenimentul de lansare pentru cel de-al doilea sezon al emisiunii „Power Couple”, Daiana Anghel și Sorin Gonțea au vorbit, mai în glumă, mai în serios, despre calitățile și defectele partenerului de viață.

„Are numai calități. Defecte? Nu există așa ceva! Nu a avut defecte și nu are, e plină de calități!”, a spus Sorin Gonțea, în timp ce Daiana a explicat amuzată că toată România a văzut ce trebuia să vadă. „Cred că după Power Couple toată România știe și calitățile și defectele noastre.”

Doc și Anca Munteanu s-au certat și ei la cuțite

Vlad (Doc) și Anca Munteanu se află în competiția pentru marele premiu de la „Power Couple” sezonul 2, iar între cei doi au intervenit deja discuțiile. De fapt, concurenții au trecut de la agonie la extaz, după cum au declarat recent la premiera show-ului TV.

Vlad (Doc) și Anca Munteanu sunt împreună de mai mulți ani și au o fetiță de cinci ani, pe Eva.

„Am trecut de la agonie la extaz și de la extaz la agonie și foarte rapid. Am stat puțin între ele, foarte rapid. Nu am avut prea multă pauză. A fost minunat, având în vedere că eu am mai experimentat un reality.

A fost senzațional să stai cu consoarta, să poți să faci echipă cu ea. O echipă suntem până la urmă, dar să fii și în ipostaze total nelalocul lor vizavi de viața noastră de cuplu, mi s-a părut foarte mișto această ieșire din zona de confort”, a spus DOC pentru cancan.

„Am avut o ceartă mare! Noi nu mergem așa cu certuri mici, la noi a fost una și ca lumea. Pentru el a fost pe viață și pe moarte, e super competitiv, eu sunt doar competitivă. În rest, mi se pare că ne-am înțeles mai bine decât acasă. Și acasă ai un scop, toate cuplurile au un scop, să-ți faci o casă, să faci un copil și altele.

Dar toate acestea sunt scopuri generale, sunt scopuri pe termen lung și atunci este mai greu să le menții. Acolo, însă, aveai un scop foarte clar și pe termen foarte scurt, chiar prea scurt aș spune că mereu stăteam stresați că o să plecăm acasă, și atunci te ajută și este cumva vizibil și îl simți cu adevărat. Asta este scopul, asta avem de făcut și lucrăm împreună pentru chestia asta”, a spus Anca.

Filmările pentru emisiune au avut loc înainte să fie difuzate la Antena 1.

