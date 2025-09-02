Premiul Powerball crește la o sumă estimată de 1,3 miliarde de dolari. Când va fi următoarea extragere a loteriei din State

Premiul Powerball crește la o sumă estimată de 1,3 miliarde de dolari. Când va fi următoarea extragere a loteriei din State
Bilet la Powerball Foto: Hepta

Premiul cel mare la loteria americană Powerball a crescut luni seara, 1 septembrie, la o sumă estimată de 1,3 miliarde de dolari, după ce numerele câștigătoare nu au fost extrase.

Numerele extrase au fost 8, 23, 25, 40, 53, cu un Powerball roșu de 5.

Nimeni nu a reușit să ghicească cele șase numere, ceea ce a permis ca premiul să ajungă la 1,3 miliarde de dolari, al cincilea cel mai mare din istoria jocului, dacă va exista un câștigător la extragerea de miercuri seara, 3 septembrie.

După ce vânzările de bilete au crescut săptămâna trecută, oficialii jocului au ridicat estimarea premiului de luni seara, 1 septembrie, la 1,1 miliarde de dolari înainte de taxe.

Chiar dacă nu a existat un mare câștigător, doi posesori de bilete din Montana și Carolina de Nord au câștigat câte 2 milioane de dolari.

Plățile pentru un jackpot ar fi împărțite pe o perioadă de 30 de ani. Un câștigător poate alege și o sumă forfetară imediată, înainte de taxe, care acum se ridică la 589 de milioane de dolari.

Potrivit apnews.com, șansele de a ghici toate cele șase numere sunt astronomice: 1 la 292,2 milioane.

Powerball se joacă în 45 de state americane, în Districtul Columbia, Puerto Rico și Insulele Virgine Americane. Extragerea are loc în fiecare săptămână, luni, miercuri și sâmbătă seara, iar prețul unui bilet este de doi dolari.

