Un bilet câştigător Powerball a fost vândut într-un magazin alimentar de cartier la Los Angeles, anunţă Loteria din California, iar persoana care l-a cumpărat a obţinut un miliarde de dolari, al şaptelea cel mai mare câştig la loterie din istoria Statelor Unite.

Exista o şansă de unu la 292 de milioane ca această sumă să fie câştigat

În timp ce jurnaliștii așteptau în fața magazinului respectiv, o femeie a venit la magazinul alimentar, plângând, spunând că este câștigătoarea și mulțumindu-le celor de acolo. Ziariștii nu au confirmat încă identitatea acesteia.

This woman just ran into the store in downtown #LosAngeles and claimed that she won the $1billion dollar #Powerball drawing. This is where the winning ticket was sold. She hurriedly drove off without showing anyone the ticket. @knxnews pic.twitter.com/XLSFdaEClL