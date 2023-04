O imagine cu o femeie care pozează pe șinele de tren în fața Muzeului de Stat Auschwitz-Birkenau din Polonia a devenit virală, mulți acuzând turiștii ca fiind insolenți și ignoranți.

Maria Murphy, jurnalistă la un site de știri din Marea Britanie, a postat pe Twitter imaginea unei tinere întinsă într-o postură provocatoare pe calea ferată din fața lagărului în timp ce era fotografiată de partener.

Femeia se sprijină pe spate de șine, zâmbind cu fața în direcția soarelui. În spatele ei, se profilează intrarea în Auschwitz, fostul lagăr de concentrare nazist unde au fost uciși peste un milion de oameni.

„Astăzi am avut una dintre cele mai dureroase experiențe din viața mea. În mod regretabil, nimeni din jur nu părea să fie deranjat”, a scris Maria Murphy în textul care a însoțit imaginea.

Today I had one of the most harrowing experiences of my life. Regrettably it didn’t seem everyone there found it quite so poignant. pic.twitter.com/3OdWavqC4P

Turiștii din fotografie nu au fost identificați public.

Într-un tweet separat, Murphy a spus că turul de la Auschwitz a durat una sau două ore, așa că nu există „nicio posibilitate de a pretinde că turiștii ar fi ignoranți”.

Aproape instantaneu, tweetul original al lui Murphy, postat pe 15 aprilie, – care a fost vizionat de 24,1 milioane de ori – a devenit viral. Sute de utilizatori de rețele sociale au intervenit pentru a comenta comportamentul nepoliticos.

„Oricine face o fotografie de acest tip în afara Auschwitz-ului ar trebui să fie obligat să urmărească mărturiile înregistrate ale supravieţuitorilor Holocaustului, să stea cu copiii şi nepoţii lor în timp ce răsfoiesc albumele cu fotografii ale membrilor de familie ucişi”, a scris unul dintre comentatori.

Comentariile de acest tip au curs cu sutele, venind din toată lumea.

