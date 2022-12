O fotografie postată în mediul online s-a viralizat și a devenit subiect de dezbateri. În poză apare un curier Glovo pe bicicletă care duce și un copil în partea din spate.

Bărbatul livrează mâncare în timp ce își duce, probabil, fetița la școală sau acasă, prin traficul din București.

Imaginea, făcută pe Bulevardul Uverturii din cartierul Militari, a apărut pe grupul de Facebook Infotrafic București Ilfov.

Poza a fost distribuită și pe Reddit, unde a strâns zeci de comentarii.

"Efort și sacrificiu"

Mulți s-au declarat emoționați, în comentarii.

"Îmi aduc aminte, în 1996, eram singur acasă cu fată de 2.5 ani și nu mai aveam bani nici de mâncare. Eram taximetrist, pe atunci. Am luat fata și am pus-o pe bancheta din spate și am ieșit la lucru. Am avut noroc că am găsit doar clienți singuri, nu în grup. Am făcut vreo 3 curse, și am mers să cumpăr pâine și parizer, iar apoi acasă. Așa a fost atunci. Poate asta e situația și la omul asta."

Ads

"Un tată a luat o pauză și și-a luat copilul de la grădiniță, nu tot romanul are mașină."

"E vorba despre efort și sacrificiu."

"Este incredibilă și înduioșătoare poza, dar primul gând a fost că Glovo livrează copii, după m-am uitat mai bine. Lăsând gluma, jos pălăria pentru acel tată și câte eforturi depune."

"Copiii mei adoră să îi plimb cu bicicleta (ce-i drept am scaun special pentru ei), văd ce-i în jurul lor, rețin locațiile, se pot orienta. Din mașină se uită la tetiera și habar n-au unde se află.

Fii-miu care are 2 ani mai vine și mă trage de mânecă și îmi arată scăunelul să îl scot la plimbare, problema este că nu mă încumet să merg cu ei pe bulevarde ca cel din poză și fie îi plimb pe străzi lăturalnice prin apropierea blocului fie mai folosesc trotuarul (știu este ilegal).

Pentru mine accept riscul și merg legal pe stradă cu bicla, dar doar singur, cu ei nu vreau să îi sperie vreo mașină care ne depășește la 10 cm de pedală sau mai grav să dea peste noi că stă pe telefon sau mai știu eu ce. De aceea tot încerc să conving lumea de beneficiul pistelor de biciclete, ar rezolva atât de multe probleme și ar aduce o creștere a calității vietii urbane ce mulți nu și-o pot imagina."

"E un comentariu bun asupra capitalismului, că nu poți să îl întreții pe copil și să îi dai atenția necesară în același timp."

"Erou adevărat! Îți dau lacrimile când vezi așa poză. Tată adevărat!"

"Sincer, felicitări, măcar muncește, față de alții care au doar pretenții."

"Pot să mănânc din sarmalele astea, tati?"

Alții se distrează pe seama fotografiei.

"Pot să mănânc din sarmalele astea, tati?

Nu, dar poți să le miroși până ajungem."

"Nevasta: Nu trebuia să duci copilul la grădiniță?

Soțul: Ba da. L-am trimis cu Glovo."

Ads