Momentul în care un avion de luptă rusesc și un elicopter se prăbușesc în regiunea Briansk, de la graniţa cu Ucraina VIDEO

Un avion de luptă rusesc SU-34 s-a prăbuşit în regiunea Briansk, la graniţa cu Ucraina, a anunţat agenţia de presă TASS, citând serviciile de urgenţă. El al doilea incident de acest fel care se produce sâmbătă, după ce un elicopter a fost aparent doborât în aceeaşi regiune, potrivit The Guardian.

"Un avion de vânătoare Su-34 s-a prăbuşit în apropiere de graniţa cu Ucraina. Deocamdată nu se ştie care este soarta celor aflaţi la bord", a declarat o sursă citată de TASS.

Circumstanţele prăbuşirii sunt în curs de clarificare, a precizat sursa TASS.

Anterior, un elicopter Mi-8 s-a prăbuşit în aceeaşi regiunea Briansk, iar doi membri ai echipajului şi-au pierdut viaţa.

Briansk People's Republic experiences heavy precipitation in the form of aircrafts 🤔

Two helicopters Mi-8, fighter aircrafts Su-34 and Su-35 confirmed shot down.

And we haven't even started yet 💁‍♂️ pic.twitter.com/o2fZMe4sbu