Ultimul mesaj al pilotului înainte de tragedia aviatică din Kazahstan în care au murit 38 de oameni

„Nu pot executa, controlul este pierdut!” Acesta a fost ultimul mesaj transmis de pilotul avionului Azerbaijan Airlines înainte ca aeronava să se prăbușească, provocând moartea a 38 de persoane, scrie Daily Mail. Pasagerii, în momentele de dinaintea tragediei, au reușit să-i contacteze pe cei dragi prin apeluri video, iar acum dovezile continuă să sugereze că avionul a fost lovit de un sistem de apărare antiaeriană rus, chiar deasupra Ceceniei.

Avionul Embraer E190AR al Azerbaijan Airlines ar fi fost cel mai probabil lovit de o rachetă lansată dintr-un sistem Pantsir-S1 aflat în regiunea Naurski din Cecenia, controlată de Ramzan Kadîrov, un aliat de seamă al lui Vladimir Putin. Aceste informații vin pe fondul unui număr tot mai mare de dovezi care arată că aeronava a fost lovită în aer, iar găurile observate pe fuselajul avionului ar putea proveni de la schijele unei rachete.

Ultimele apeluri ale echipajului sugerează confuzia și panică de la bord. În fața problemelor de control, piloții au solicitat ajutor pentru a redresa avionul, dar pentru ei deja era prea târziu.

Luptând să controleze avionul cu 67 de persoane la bord, piloții au cerut ajutor să se îndrepte spre alte aeroporturi din trei țări: Rusia, Azerbaidjan și Kazahstan.

La ora 8:12, echipajul a raportat „pierderea ambelor GPS-uri” ale avionului Embraer E190AR și a solicitat ajutor pentru „vectorizare” pentru a se întoarce la aeroportul de decolare Baku, evident după închiderea bruscă a aeroportului Groznîi.

La ora 8:16, unul dintre piloți a spus: „Avem o eroare de control, o pasăre a lovit cabina de pilotaj. Pasăre lovită în carlingă (nedescifrabil)...

Răspunsul controlului de la sol: „AXY8243 Vă înțeleg, de ce fel de ajutor aveți nevoie?

Căpitanul a indicat că dorea să se întoarcă la aeroportul de plecare, Baku.

Dar la 8:17, pilotul a anunțat că „se îndreaptă spre Mineralnîie Vodî” - un aeroport din sudul Rusiei.

Controluorul de trafic i-a spus să „execute o orbită la stânga” - dar cabina de pilotaj a răspuns: „Nu pot executa, controlul este pierdut”.

La 8:19, unul dintre piloți spune: „Nu pot menține 150, avem presiune ridicată în cabină”.

Răspunsul controlorului de la sol: „AXY8243 v-a înțeles”.

Un minut mai târziu, la 8:20, ora de sosire programată a zborului, pilotul spune: „Stânga 360, avionul meu pierde controlul”.

La 8:21, conform transcrierii, echipajul decide să se îndrepte spre Mahacikala, un aeroport rusesc de pe malul Mării Caspice.

La 8:22, echipajul raportează: „Acum sistemul hidraulic a cedat”.

Două minute mai târziu, pilotul pare să nege că a declarat un „caz de urgență” la bord și spune controlorului de la sol: „Bordul [avionul] este în ordine”.

Dar controlorul de trafic aerian nu poate auzi echipajul cum trebuie.

„Sunteți foarte greu de auzit.... spuneți-mi altitudinea voastră”.

Ulterior, avionul a dispărut de pe radar timp de 37 de minute înainte să reapară în timp ce încerca să aterizeze la Aktau.

Canalul rusesc de Telegram VChK-OGPU - apropiat de serviciile de securitate - a declarat că echipele de apărare ntiaeriană loiale liderului cecen Kadîrov din districtul Naurski au atacat probabil avionul.

Pilotul a confundat lovitura puternică asupra avionului cu o coliziune cu un stol de păsări, a susține canalul de Telegram.

În realitate, pagubele indică faptul că, cel mai probabil, o rachetă trasă de sistemele de apărare antiaeriană a explodat în apropierea avionului.

Potrivit materialelor pe care le-a obținut VChK-OGPU, această lovitură a avut loc la aproximativ 18 kilometri nord, la nord-vest de aeroportul din Groznîi, deasupra districtului Naurski, la o altitudine de 2.400 de metri.

Canalul a relatat: ”Conform informațiilor din surse deschise, mai multe unități militare sunt localizate în această zonă, inclusiv cele cu sisteme de apărare antiaeriană.....

Se știe că, după recentele atacuri ale dronelor [ucrainene], mai multe sisteme Panțîr au fost de asemenea desfășurate în Cecenia”.

Un alt detaliu relevant care întărește ipoteza unui atac cu rachete este legat de activitatea de apărare antiaeriană din zonă. După recentele atacuri cu drone asupra regiunii, au fost desfășurate unități suplimentare de apărare antiaeriană, inclusiv sisteme Panțir, care aveau misiunea de a distruge orice obiecte zburătoare, inclusiv dronele ucrainene. În ciuda acestui fapt, avionul de pasageri nu a fost lăsat să aterizeze și a fost nevoit să se redirecționeze către Kazahstan.

Flightradar24.com de urmărirea zborurilor arată că avionul a zburat într-o traiectorie în formă de 8 în timp ce se apropia de aeroportul din Aktau, altutudinea avionului crescând şi scăzând în mod considerabil în ultimele minute de zbor, înainte de impactul cu solul.

FlightRadar24 a anunţat online că avionul a fost supus unui „bruiaj GPS important” care „a făcut ca avionul să transmită date eronate ADS-B”, adică informaţii care permit site-urile de urmărire a zborurilor să urmărească avioanele în zbor. Rusia a fost acuzată în trecut de bruierea transmisiilor GPS în regiune.

Ea a recurs la tehnologii de bruiaj pentru a se apăra de drone, iar presa scria că Cecenia era vizată într-un atac cu puţin înainte de prăbuşirea avionului. Miercuri dimineaţa, un oficial cecen în domeniul securităţii, Hamzat Kadîrov, un nepot al liderului cecen Ramzan Kadîrov, a scris pe Instagram că „toate dronele au fost doborâte cu succes”. În ultimele săptămâni, drone ucrainene au ţintit mai multe instalaţii în Cecenia, inclsuiv o unitate a unor forţe de poliţie.

All the videos of the Azerbaijan Airlines flight showing the damage show holes in the wreckage have entry holes on the port side and exit holes on the starboard side, likely with a slight angle from below. pic.twitter.com/z4NxEapLWd