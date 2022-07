Autoritățile italiene au anunțat joi, 7 iulie, că echipele de salvare care intervin în Munţii Dolomiţi din nordul Italiei au au găsit mai multe rămăşiţe ale unor alpinişti precum şi fragmente de echipament după prăbuşirea unei părţi din gheţarul Marmolada.

Paisprezece echipe de salvare şi doi câini au cercetat zona la primele ore ale dimineţii. Căutările la sol nu au fost posibile în ultimele zile din motive de siguranţă ca urmare a riscului de avalanşe.

Numărul victimelor confirmate a ajuns la nouă, a declarat președintele provinciei autonome nordice Trentino, Maurizio Fugatti, citat de thelocal.com.

Alți trei sunt încă dispăruți, a spus el pe Twitter, adăugând că căutarea continuă cu utilizarea dronelor.

Opt persoane sunt rănite.

Numărul de decese actualizat a venit în momentul în care unele familii au acuzat autoritățile că au lăsat ghețarul deschis, în ciuda condițiilor de urcare evident periculoase.

Probably due to high unusual temperatures, the #Marmolada #glacier in the #Dolomites in northeastern #Italy collapsed, unfortunately, killing at least 7 people. The definitive number of mountaineers involved is not yet known.#GlobalCrisis #avalanche #disaster pic.twitter.com/zdabExrB5j