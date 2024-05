Crește numărul morților în prăbușirea blocului din Belgorod. Este posibil ca sub dărâmături să mai fie victime VIDEO

Prăbușirea blocului cu mai multe etaje din oraşul rusesc Belgorod de la granița cu Ucraina, lovit de o rachetă, a luat viața a 13 persoane, potrivit autorităților ruse.

"În Belgorod, salvatorii au extras cel de-al 13-lea mort de sub dărâmături", - a declarat serviciul de presă.

Ministerul Sănătăţii din regiune a raportat, de asemenea, o creştere a numărului de răniţi la 31.

Belgorodul şi vecinătatea sa au fost supuse duminică unor bombardamente masive din partea Ucrainei, susţine Moscova. Resturile unuia dintre obuzele doborâte, o rachetă Tocika-U, au avariat o clădire rezidenţială de zece etaje din Belgorod, unde intrarea şi o coloană întreagă de apartamente s-au prăbuşit complet.

Ministerul pentru Situaţii de Urgenţă spune că au loc în continuare prăbuşiri ale unor părţi din bloc.

Printre cei decedaţi se află şi copii şi este posibil ca sub dărâmături să mai fie oameni.

🇷🇺 The moment the roof collapsed in the building in Belgorod, targeted by the Kiev regime. pic.twitter.com/0wYH4l1LRy