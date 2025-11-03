Un român, blocat sub ruine la Roma. Turnul medieval la care lucra s-a prăbușit. Edificiul este în inima Cetății Eterne, lângă Columna lui Traian și Colosseum FOTO/VIDEO

Roma a fost cuprinsă de panică luni, 3 noiembrie, în centrul istoric. O parte din Torre dei Conti, un turn medieval aflat în reparații, s-a prăbușit la ora 11:20, blocând mai mulți muncitori în interior. Conform primelor informații, un muncitor a rămas prins sub dărâmături, în timp ce alți patru au fost salvați.

"Eram afară să servesc la masă, când am auzit un zgomot de tencuială. Am ridicat capul și am văzut un muncitor căzând", povestește o chelneriță de la un restaurant din Via del Colosseo, martoră la tragedia de pe strada Corrado Ricci, aproape de intersecția cu Via dei Fori Imperiali, potrivit Corriere della Sera.

O a doua prăbușire, la prânz

Operațiunea de salvare s-a complicat în jurul orei 13:00, când a avut loc o a doua prăbușire, chiar sub privirile pompierilor și ale forțelor de ordine deja mobilizate. O parte interioară a turnului, deja periclitată, a cedat, crescând riscul unui colaps complet. Zona a fost imediat securizată de autorități, iar un dens norișor de praf a cuprins atât echipele de intervenție, cât și curioșii aflați în apropiere, fără a provoca victime suplimentare.

Muncitorul prins sub dărâmături este de naționalitate română, potrivit sursei citate. Echipele SAF (Speleo-Alpino-Fluviale) ale pompierilor încearcă să ajungă la el printr-o fereastră laterală a turnului. Bărbatul răspunde, este conștient și colaborează cu salvatorii.

Ads

Unul dintre muncitorii salvați, în vârstă de 64 de ani, a fost transportat la Spitalul San Giovanni pentru evaluare medicală. În total, patru persoane au fost extrase în siguranță, iar salvatorii se concentrează asupra celui rămas captiv. Operațiunea este extrem de periculoasă, având în vedere instabilitatea structurii și riscul unor noi cedări.

Roma, crollata parte della Torre dei Conti ai Fori imperiali: un operaio è grave. Il momento del secondo crollo https://t.co/lTqzgRUUkV pic.twitter.com/7g5ekQsj2S — Il Foglio (@ilfoglio_it) November 3, 2025

Ads

Traficul, blocat

Zona centrală a Romei este complet blocată, traficul pietonal și rutier fiind oprit în jurul Pieței Venezia pentru a permite intervenția echipelor de urgență. Forțele de ordine au făcut un perimetru în jurul zonei, iar ambulanțele și autospecialele pompierilor sunt gata pentru orice urgență.

La fața locului s-au deplasat primarul Romei, Roberto Gualtieri, și ministrul Culturii, Alessandro Giuli. Autoritățile au vizitat muncitorii salvați, care, conform declarațiilor lor, se află în stare bună. De asemenea, a fost prezent și prefectul Lamberto Giannini.

Turnul, în prezent înalt de aproximativ 29 de metri, reprezintă doar o treime din structura originală și rămâne un simbol al caselor-turn din Roma medievală, construite ca reședințe și fortărețe pentru familiile nobile și autoritățile ecleziaste. Ridicat și extins în 1203 la ordinul Papei Inocențiu al III-lea, turnul a fost consolidat. De-a lungul secolelor, cutremurele din 1348, 1630 și 1644 au redus considerabil înălțimea sa inițială, estimată între 50 și 60 de metri.

Ads

🏛️🚨BREAKING: A section of an ancient tower collapses in central Rome Part of the medieval Torre dei Conti has fallen at the Imperial Forums, right in the heart of Rome. Rescuers are searching the rubble for possible victims. The 13th-century architectural monument was… pic.twitter.com/M8kCdOmXAM — NEXTA (@nexta_tv) November 3, 2025

Ads