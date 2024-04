Peisaj apocaliptic în Grecia după sosirea valului de praf saharian. ”Este unul dintre cele mai grave episoade” VIDEO

Valul de praf saharian care a acoperit Atena și alte orașe grecești a creat un decor apocaliptic. Ceața galben-portocalie a sufocat mai multe regiuni din Elada. Meteorologii susțin că acest episod este unul dintre cele mai grave care au lovit țara în ultimii șase ani.

„Este unul dintre cele mai grave episoade de concentrații de praf și nisip din Sahara din 21-22 martie 2018, când norii acoperit în special insula Creta”, a declarat Kostas Lagouvardos, director de cercetare meteorologică la Observatorul din Atena, citat de The Guardian potrivit digi24.

Vizibilitatea este slabă, iar autoritățile au avertizat localnicii privind riscurile legate de sănătate, în special pentru cei cu afecțiuni respiratorii.

Este încă un val de praf saharian care lovește Grecia după cele de la sfârșitul lunii martie și începutul lunii aprilie.

Here’s another look at the Acropolis under the Sahara dust cloud moments ago.#Greece pic.twitter.com/rKEvEypc1S