Cum să cureți rafturile de cărți prăfuite și să le menții curate

Autor: Bogdan Atanasiu
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 05:30
368 citiri
Rafturi cu cărți FOTO Pixabay

Cei pasionați de cărți au zeci sau chiar sute de volume așezate pe rafturi acasă. Și, deși petrec cu plăcere timpul citind, curățarea rafturilor este o altă poveste.

Chiar dacă poate părea o corvoadă, este important să-ți cureți rafturile regulat pentru a preveni acumularea prafului.

Pentru a afla tehnica corectă de ștergere a prafului marthastewart.com a consultat doi experți în curățenie care au oferit sfaturi utile pentru a menține rafturile fără praf mai mult timp.

Cât de des ar trebui să-ți cureți rafturile?

Ambii experți sunt de acord că cheia este consistența când vine vorba de curățare și ștergere a prafului.

„Ștergerea ușoară a prafului ar trebui să se facă la fiecare două săptămâni, iar curățarea mai profundă — scoțând totul de pe raft — ar trebui făcută la fiecare trei-patru luni sau cel puțin de două ori pe an,” explică Reshmina Ahmad.

„Dacă locuiești într-o zonă umedă sau foarte caldă, menține umiditatea echilibrată ca praful să nu se lipească sau să se acumuleze atât de ușor.”

Alicia Sokolowski, profesionist în curățenie, recomandă un program similar: ștergerea ușoară la fiecare două-patru săptămâni, mai ales dacă ai multe cărți sau obiecte decorative. Ea este de acord că o curățare profundă la fiecare trei luni este ideală.

Trebuie să scoți totul de pe raft înainte de curățare?

Răspunsul depinde dacă vrei curățare profundă sau doar o ștergere ușoară a prafului.

„Pentru curățarea profundă, da — trebuie să scoți totul,” explică Ahmad.

„Dar dacă cureți regulat la fiecare săptămână sau două, o ștergere rapidă cu un șervețel din microfibră în jurul obiectelor este suficientă. Astfel, menții aspectul curat fără să fie nevoie să rearanjezi totul de fiecare dată.”

Cum să cureți rafturile prăfuite

Dacă nu ți-ai curățat rafturile de ceva vreme, va trebui să scoți totul de pe raft pentru o curățare completă. Ahmad recomandă să porți mască pentru a nu inhala mult praf în timpul procesului.

Materiale necesare:

  • Șervețele din microfibră
  • Pămătuf de pene
  • Apă caldă
  • Detergent lichid de vase
  • Aspirator cu perie
  • Perie moale pentru curățenie

Instrucțiuni:

1. Scoate totul de pe raft pentru a curăța temeinic. Pe măsură ce iei fiecare obiect, șterge-l cu un șervețel uscat din microfibră pentru a nu readuce praf pe suprafața curățată.

2. Folosind pămătuful, șterge praful de la raftul de sus până jos. Dacă raftul este din lemn, experții recomandă să urmezi cu un șervețel ușor umed cu un produs de curățare sau polish sigur pentru lemn pentru a prinde eventualele particule rămase.

3. Folosește peria moale pentru a îndepărta praful din colțuri greu accesibile (detalii sculptate, colțuri mici sau îmbinări).

4. Dacă există reziduuri lipite, umezește ușor un șervețel din microfibră cu detergent diluat în apă caldă și șterge zona. Nu supra-umezi șervețelul.

5. Folosește aspiratorul (cu peria atașată) pentru a curăța praful suplimentar rămas pe raft sau în jurul lui.

6. Pune cu grijă cărțile și obiectele decorative înapoi, asigurându-te că fiecare piesă este curată înainte de a o readuce la loc.

Cum să reduci acumularea prafului pe rafturi

Vrei să minimizezi acumularea de praf? Iată câteva sfaturi recomandate de experți:

Folosește un purificator de aer în apropiere și schimbă filtrul regulat.

Ține rafturile departe de aerisiri sau ventilatoare care ridică praful.

Rotește obiectele de pe raft regulat pentru a împiedica așezarea prafului.

Decorează cu mai puține obiecte, dar mai mari, ca să fie mai ușor și mai rapid de curățat.

Dacă redecorezi, ia în considerare rafturi cu uși de sticlă pentru a reduce praful, scrie marthastewart.com.

#praf, #carti, #curatenie, #biblioteca , #stiri magazin
