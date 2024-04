Cauzele surpării străzii din Slănic Prahova rămân necunoscute. Specialiștii vor merge din nou în localitate pentru a da un răspuns "vizavi de dinamica terenului, nu de cauzele prăbuşirii"

Cauza prăbușirii străzii 23 August din oraşul Slănic, eveniment în urma căruia 42 de oameni au fost evacuaţi din două blocuri din apropiere, nu este deocamdată cunoscută, a declarat, vineri, 26 aprilie, prefectul judeţului Prahova, Emil Drăgănescu.

Drăgănescu anunţă că, luni, 29 aprilie, cel mai probabil, specialiştii chemaţi la Slănic să verifice zona vor putea da un răspuns "vizavi de dinamica terenului, nu vizavi de cauzele prăbuşirii".

"Am auzit, ca şi dumneavoastră, fel de fel de supoziţii, ultima pe care am auzit-o ar fi că ar putea fi provocat totul de lucrările care s-au făcut pentru aducţiunea conductei de gaze. (...) Este doar un exemplu. Încă o dată, nu aş vrea să se interpreteze, am dat doar un exemplu. Unii spun că ar fi un tunel, alţii spun că avem lucrarea de gaze, alţii spun că filonul de sare ar fi aici dedesubt, că s-ar fi topit de la apă. Încă de o dată: sunt doar păreri. (...) Lăsaţi-mă, vă rog, să las în grija celor care sunt specialişti să răspundă. Primele răspunsuri vizavi de dinamica terenului le vom avea în a treia zi. Probabil undeva pe luni vom avea acest răspuns, încă o dată, vizavi de dinamica terenului, nu vizavi de cauzele prăbuşirii", a spus prefectul.

El a mai spus că localnicii care au fost evacuaţi vor rămâne în această situaţie până când întoarcerea lor în apartamente nu mai prezintă niciun risc.

"Oamenii vor sta evacuaţi atâta timp cât prin această evacuare considerăm că ei sunt în siguranţă. Această măsură, absolut neplăcută pentru toată lumea, şi pentru cei afectaţi şi pentru noi, cei care luăm această măsură, se face doar pentru binele acestor oameni".

Prefectul a făcut "apel la prudenţă" către oamenii care locuiesc în zonă, subliniind că nimeni nu îşi doreşte "benzi de interdicţie şi blocuri goale", recomandându-le localnicilor să respecte indicaţiile autorităţilor.

Prefectul a subliniat că nu se pune problema acordării de despăgubiri către localnici, pentru că "în momentul de faţă nu sunt proprietăţi private afectate". El a spus că, din ce au constatat specialiştii în subsolul blocurilor din zonă, acestea nu sunt afectate.

Emil Drăgănescu a mai spus că la 300-400 de metri de zona unde carosabilul s-a prăbuşit există o grădiniţă, care avea deja crăpături în pereţi, conform unei expertize de anul trecut. Urmează ca autorităţile să facă noi verificări la imobil.

"Copiii au fost în Săptămâna Verde, acum sunt în vacanţă. Avem o săptămână să ne elucidăm dacă copiii se pot duce în siguranţă acolo", a afirmat prefectul, în acest context.

El a precizat că a verificat dacă "instituţiile abilitate sunt la treabă" şi a constatat că fiecare dintre cei implicaţi în gestionarea situaţiei de la Slănic îşi face datoria.

