Evaziune fiscală în valoare de 52 de milioane de lei descoperită de procurorii din Prahova. Afacerea cu deșeuri a funcționat 6 ani

Autor: Olivia Andrei
Luni, 02 Noiembrie 2026, ora 16:12
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Evaziune fiscală în valoare de 52 de milioane de lei descoperită de procurorii din Prahova. Afacerea cu deșeuri a funcționat 6 ani
Deșeuri din fier FOTO Pexels

Procurorii și polițiștii din Prahova instrumentează un dosar de evaziune fiscală cu prejudiciu estimat la aproape 52 de milioane de lei din activități cu deșeuri feroase și neferoase. Activitatea s-a derulat pe parcursul a șase ani, începând din anul 2018. Luni, au avut loc 21 de percheziții, în cinci județe, zeci de persoane urmând să fie duse la audieri.

"Din actele de urmărire penală administrate până în prezent a rezultat bănuiala rezonabilă că, în perioada 1 ianuarie 2018 - 20 noiembrie 2024, o societate comercială ar fi înregistrat achiziții de deșeuri feroase și neferoase de la persoane fizice neînregistrate fiscal și nu a calculat, reținut, declarat și virat impozitul pe venitul din alte surse, conturându-se suspiciunea rezonabilă că societatea în cauză a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma totală de 51.709.325 lei, compusă din impozit pe profit - 780.641 lei și impozit pe venituri din alte surse - stopaj la sursă - 50.928.684 lei", informează, printr-un comunicat dat publicității luni, Parchetul de pe lângă Tribunalul Prahova.

Anchetatorii au identificat 27 de persoane, domiciliate în cele cinci județe, care figurează în documentele contabile ca furnizori ai societății, cu o cantitate totală de aproximativ 7.700.000 de kilograme de deșeuri, în valoare de 27.650.000 de lei.

Luni, 2 noiembrie, polițiștii au făcut 21 de percheziții domiciliare în județele Prahova, Vrancea, Dâmbovița, Călărași și Buzău. Ancheta vizează infracțiuni de evaziune, iar descinderile au avut ca scop identificarea și ridicarea de înscrisuri, documente financiar-contabile, medii de stocare a datelor informatice, precum și a oricăror alte mijloace materiale de probă necesare pentru stabilirea situației de fapt.

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