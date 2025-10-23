Incendiu violent în Prahova. Arde un depozit de deșeuri. Din cauza fumului gros, s-a emis mesaj Ro-Alert VIDEO

Autor: Adrian Zia
Joi, 23 Octombrie 2025, ora 18:16
143 citiri
Incendiu violent în Prahova. Arde un depozit de deșeuri. Din cauza fumului gros, s-a emis mesaj Ro-Alert VIDEO
Incendiu violent în Prahova. Arde un depozit de deșeuri FOTO Captură video Facebook/IGSU

Un incendiu puternic, cu degajări importante de fum, a izbucnit, joi după-amiază, la o firmă care gestionează deşeuri, în comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani. Focul s-a extins pe o suprafaţă de o mie de metri pătraţi. Autorităţile au emis mesaj Ro-Alert din cauza degajărilor de fum.

”Incendiul se manifestă pe aproximativ 1.000 de metri pătraţi, cu degajări masive de fum”, a anunţat ISU Prahova.

Focul a cuprins deşeuri aflate pe amplasamentul unui operator economic care are ca obiect de activitate colectarea şi reciclarea deşeurilor.

Acolo intervin salvatorii Detaşamentului 1 de Pompieri Ploieşti, cu şapte autospeciale de stingere, dar şi ambulanţe SMURD.

”Având în vedere degajările masive de fum şi direcţia vântului, s-a emis un mesaj RO-ALERT”, au precizat autorităţile.

"Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
"Riscăm ca acest concurs prost să ducă la un eşec". Avertismentul lui Grindeanu privind legea pensiilor magistraţilor. "Să nu transformăm totul într-o fugă după imagine"
Sorin Grindeanu, preşedintele interimar al PSD, a declarat joi, 23 octombrie, la Galaţi, despre pensiile magistraţilor şi grupul de lucru pe care l-a propus în coaliţie pentru realizarea unui...
Primăria Ploieștiului a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR. Banii se recuperează prin rețineri din salariu
Primăria Ploieștiului a plătit o datorie personală a viceprimarului AUR. Banii se recuperează prin rețineri din salariu
Primăria Ploieşti a fost obligată să plătească o sumă consistentă, joi, 23 octombrie, către un executor judecătoresc pentru neplata unor datorii personale ale viceprimarului AUR,...
#Prahova, #depozit deseuri flacari, #fum gros, #Mesaj ro alert , #incendiu
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"
Digi24.ro
Noi detalii in cazul tinerilor gasiti impuscati in masina: Urmau sa plece vineri la munca in Olanda. Ipoteza luata in calcul de Politie
DigiSport.ro
Era langa sotia lui, dar nu a ezitat: i-a dat mesaj barbatului cu 14 ani mai tanar: "Scrie-mi daca vrei"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Explozie catastrofală la o fabrică de muniție din Rusia. Zece morți, cinci răniți și 12 persoane dispărute VIDEO
  2. 5 strategii pentru a face față unui șef dificil: „Nu disperați”
  3. Incendiu violent în Prahova. Arde un depozit de deșeuri. Din cauza fumului gros, s-a emis mesaj Ro-Alert VIDEO
  4. La Sintești, "minunea" a ținut doar o săptămână. Atât i-a oprit pe "poluatori" raidul ministrei Mediului. Iar se ard deșeuri, anunță ONG-ul "Iar miroase"
  5. Miros de gaze pe patru scări ale unui bloc. Au fost evacuați 80 de locatari, precum și elevii unei școli din apropiere
  6. Ministerul Energiei, în sfârșit cu ochii pe finanțare pentru reactoarele 3 și 4 de la Cernavodă și proiectul SMR de la Doicești
  7. Primarul interimar al Capitalei contrazice Guvernul pe tema dreptului la proprietate al foștilor locatari ai blocului explodat din București: „Vor rămâne ale lor”
  8. "Pensiile magistraţilor nu au fost lăsate de Dumnezeu pe pământ". Mesaj plin de furie către CCR al ministrului Economiei. "Declanșăm referendum"
  9. Un șef de la ADP este acuzat că a sustras peste 300.000 de lei din banii plătiți pentru restituirea mașinilor ridicate. Ce s-a întâmplat cu banii
  10. Fără curent, dar cu mașini electrice: în Ucraina numărul vehiculelor „verzi” a crescut cu 60% într-un an. Care sunt riscurile