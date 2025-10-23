Incendiu violent în Prahova. Arde un depozit de deșeuri. Din cauza fumului gros, s-a emis mesaj Ro-Alert VIDEO

Un incendiu puternic, cu degajări importante de fum, a izbucnit, joi după-amiază, la o firmă care gestionează deşeuri, în comuna prahoveană Ariceştii Rahtivani. Focul s-a extins pe o suprafaţă de o mie de metri pătraţi. Autorităţile au emis mesaj Ro-Alert din cauza degajărilor de fum.

”Incendiul se manifestă pe aproximativ 1.000 de metri pătraţi, cu degajări masive de fum”, a anunţat ISU Prahova.

Focul a cuprins deşeuri aflate pe amplasamentul unui operator economic care are ca obiect de activitate colectarea şi reciclarea deşeurilor.

Acolo intervin salvatorii Detaşamentului 1 de Pompieri Ploieşti, cu şapte autospeciale de stingere, dar şi ambulanţe SMURD.

”Având în vedere degajările masive de fum şi direcţia vântului, s-a emis un mesaj RO-ALERT”, au precizat autorităţile.

