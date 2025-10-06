La șase luni după catastrofa de la Praid, situația e neschimbată. 40.000 de localnici nu au apă potabilă

La șase luni după dezastrul de la salina Praid, circa 40.000 de locuitori din Târnăveni și din comunele Băgaciu, Adămuș, Gănești, Fântânele și Suplacu sunt afectați, în continuare, de lipsa apei potabile.

Catastrofa de mediu a fost generată de ploile abundente care au produs infiltrații în minele vechi de la Praid, traversate de pârâul Corund - un afluent al râului Târnava, precizează Radio România Târgu Mureș la data de 6 octombrie 2025.

În continuare, Aquaserv și ISU distribuie apa potabilă în cisterne și pet-uri, în timp ce la robinete curge apă cu o concentrație de cloruri dublă față de cea admisă.

Reprezentanții Aquaserv spun însă că instalarea celor trei stații de desalinizare, de la Târnăveni, Fântânele și Băgaciu, pe care statul a cheltuit peste 18 milioane de lei, este în grafic, iar cele trei stații vor deveni funcționale la finele lunii octombrie.

Aceasta este însă doar o soluție pe termen scurt, costurile de operare fiind duble față de în mod obișnuit, în timp ce planul de aducțiune, ca soluție pe termen lung, e blocat la Ministerul Mediului, a explicat, pentru Radio Târgu Mureș, directorul Companiei Aquaserv, Sipos Levente:

”E aceeași situație, în momentul de față. Azi dimineață erau circa 511 mg/l clorurile în Târnava, deci între 400 și 500 mg/l se menține tot timpul. În afară de faptul că noi pe partea de desalinizare suntem în grafic și aia va rezolva tot ceea ce înseamnă apa potabilă, în schimb, ceea ce înseamnă Târnava Mică nu se întrevede în următoarea perioadă nimic care să îmbunătățească starea de fapt. Încă nu s-a făcut nici un pas în ceea ce înseamnă rezolvarea pe termen lung a problemelor și aici mă refer la analiza a ceea ce înseamnă aducțiunile. Evaluarea făcută de Ministerul Mediului avea termen de finalizare acum două luni"

De alte două proiecte convenite de experți, și anume devierea albiei Corundului pe albia sa istorică și realizarea unor acumulări nepermanente în zona din amonte de salină, urma să se ocupe Administrația Națională a Apelor Române (ANAR).

Președintele Consiliului Județean Harghita, Bíró Barna-Botond, a precizat că Administrația Bazinală (ABA) Mureș a făcut un studiu de fezabilitate și chiar un proiect tehnic. Acesta ar fi fost modificat la nivel central de ANAR, unul dintre motive fiind costurile ridicate, spune Bíró Barna-Botond.

"Proiectul a fost blocat cam o lună și jumătate. Dar, aici dacă e vorba de rezolvarea unei probleme majore, atunci nu discutăm despre bani. Aici trebuie găsită soluția definitivă care rezolvă problema în mod definitiv și după aceea trebuie găsite surse de finanțare.”

Deocamdată, de catastrofa ecologică de la Praid nu a fost găsit nimeni vinovat, iar responsabilitatea este pasată de la o instituție la alta.

Potrivit ministrului Mediului, Diana Buzoianu, sunt vinovate de neglijență patru autorități ale statului: Salrom, Apele Române (ANAR), CONVERSMIN și ANRM. Singura măsură luată a fost demiterea fostului director al ANAR, Sorin Lucaci, pe motiv că instituția a ratat atragerea a circa 300 de milioane de euro pentru realizarea de diguri și alte investiții din PNRR.

