Dezastrul de la Praid continuă și după cinci luni de inundarea salinei. Localnicii nu au nici acum apă potabilă

La aproape cinci luni după inundația care a afectat Salina Praid, locuitorii din Târnăveni și comunele din jur continuă să trăiască fără apă potabilă la robinet. Salinitatea ridicată face ca rețeaua să fie inutilizabilă pentru consum, astfel că oamenii depind de containere și de distribuția de apă îmbuteliată, în timp ce autoritățile încearcă să instaleze o stație de desalinizare.

La Târnăveni, 80 de containere a câte o mie de litri sunt umplute zilnic, de mai multe ori, cu apă potabilă. De acolo, oamenii se aprovizionează de aproape 5 luni, pentru că apa de la robinet e încă sărată. Primăria distribuie apă îmbuteliată în școli, grădinițe și creșe, dar și în instituțiile publice. Și persoanele vârstnice sau cele cu probleme de sănătate au același regim.

„Avem 683 de elevi și am primit apă potabilă. În băi sunt afișe cu apă nepotabilă. Sunt supravegheați copiii, nu avem problemă, nu s-au înregistrat cazuri de infecții”, a declarat

Raluca Precup, directorul Școlii Gimnaziale Traian, pentru Știrile PROTV.

Apa sărată continuă să se infiltreze în râul Târnava Mică. Autoritățile au început procedura pentru achiziția unui sistem de desalinizare, dar instalarea acestuia durează.

„Salinitatea e peste limita egală admisă în România. Ne dorim ca, cel târziu la mijlocul lunii noiembrie, să funcționeze stația de desalinizare la uzina de tratare a apei”, spune

Sorin Megheșan, primarul localității Târnăveni.

Starea de alertă a fost prelungită cu încă 30 de zile, până la sfârșitul lunii octombrie.

