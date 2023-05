House of Cookies lansează conceptul Cakes & Art #exhibition la inaugurarea noii cofetării din București

Cofetăria House of Cookies lansează conceptul Cakes & Art #exhibition – "Micii artiști plastici dau nume prăjiturilor", la inaugurarea noii locații din București.

Evenimentul va avea loc sub forma unui vernisaj cu tablourile micilor pictori pregătiți la Center for Arts by Fabiana Dima. După vernisaj, picturile copiilor vor putea fi admirate în cofetărie sub forma unei expoziții permanente, iar cele mai apreciate lucrări ale lor vor da nume prăjiturilor!

Noua cofetărie va fi inaugurată miercuri, 10 mai 2023, se află pe Calea Șerban Vodă, nr 163, Sector 4, București și dispune de laborator propriu, locație cu servire, ridicare comenzi, precum și două magazine online pentru livrări atât acasă, cât și la birou: www.houseofcookies.ro și www.prajiturilabirou.ro.

Îmbinânând arta cofetăriei și arta plastică, prin conceptul Cakes & Art #exhibition, cofetăria House of Cookies își propune să susțină micii artiști plastici prin vernisaje și expunerea permanentă a picturilor lor, motivându-i astfel să își dezvolte talentul și să își continue pasiunea pentru pictură.

Fondată în 2015, House of Cookies este un concept store “dulce”, un spațiu creativ și primitor, ce propune produse de cofetărie unicat, doar din ingrediente naturale premium: torturi, platouri cu prăjituri și miniprăjituri, patiserie fină, tarte, Quiche-uri, servicii candybar, fruitbar, fântână de ciocolată, pentru evenimente private și corporate.

La House of Cookies, gustul bun e un rezultat al pasiunii, talentului, profesionalismului și ingredientelor atent alese: frișcă naturală din smântână, unt, lapte proaspăt, ouă, suc natural de citrice, piure-uri fără zahăr, din fructe naturale, nuci românești, ciocolată belgiană sau produse franțuzești de cea mai bună calitate.

Cofetăria este deschisă între orele 08:00 - 19:30, de luni până vineri, respectiv 10:00 – 17:00, sâmbătă și duminică.

Contact

Telefon/WhatsApp: 0744 514 888 / 0746 700 400

Email: comenzi@houseofcookies.ro