Ingredientul simplu care îți va transforma prăjiturile și le va face de 10 ori mai bune

Pe măsură ce ne apropiem de sezonul sărbătorilor, gospodinele se gândesc să facă prăjituri elaborate și alte deserturi pentru prieteni și familie.

Parade.com a discutat cu Dorie Greenspan, autoare premiată și expertă în deserturi, despre schimbările mici în coacere care fac cu adevărat diferența. Unul important este vanilia în cantități mai mari decât recomandau rețetele mai vechi.

„Rețetele cereau de obicei un sfert de linguriță de vanilie, dar am observat că de-a lungul anilor o folosesc mai des și în cantități mai generoase,” a spus Greenspan pentru Parade.

De ce această schimbare?

„Cred că oamenii își doresc arome mai puternice și mai îndrăznețe în mâncărurile lor, inclusiv în dulciuri,” explică ea. „Ca și în gătit — și în viață! — prea mult din ceva chiar bun poate fi prea mult, așa că moderația e cheia. Dar unde înainte măsuram vanilia în picături, acum cred că e bine să o măsurăm în lingurițe.”

Vanilia poate echilibra și amplifica multe arome.

„Pentru mine, cel mai important și căutat atribut al vaniliei într-o prăjitură este adesea aroma. Dacă ingredientele sunt bine echilibrate, nu vei zice neapărat ”vanilie”, chiar și folosită generos, efectul său este subtil,” explică ea. „Găsesc parfumul vaniliei misterios, uneori fermecător, iar gustul este în fundal. Este un ingredient care nu atrage atenția, dar ai simți lipsa lui, mai ales într-o rețetă cu multe ouă: vanilia ”domolește” oul”.

Ads

„Este importantă nu doar pentru rețetele cu multe ouă; vanilia intensifică și aroma untului (este excelentă cu unt brun), a nucilor, a caramelului și a produselor lactate, precum smântână sau iaurt,” continuă Greenspan.

„Adaug puțin și la rețetele cu ciocolată pentru că îi amplifică aroma.”

Totuși, e important de menționat că nu se referă la orice vanilie.

Datorită puterii sale, merită să cumperi vanilie de înaltă calitate. Greenspan spune că nu contează atât brandul, cât să fie vanilie pură de calitate. „Trebuie să încerci mai multe branduri până găsești potrivirea perfectă”, explică ea.

Alte 3 trucuri simple

1. Fii selectiv cu ciocolata

„Folosește ciocolata pe care îți place să o mănânci,” spune Greenspan. „Chiar dacă chipsurile de ciocolată au rolul lor, ciocolata tăiată mărunt face o mare diferență, pentru că se topește diferit.”

2. Zdrobește pentru a obține arome

„Am învățat acum 30 de ani de la Pierre Hermé să rad coaja de citrice în zahăr și apoi să o zdrobesc cu degetele, pentru ca uleiurile să pătrundă în zahăr. Este ca un bonus de aromă.”

Ads

3. Nu uita de sare

„Rețetele cereau un praf de sare, dar sarea este extrem de importantă. Dacă prăjitura nu are suficientă sare, gustul e fad,” spune Greenspan.

3 sfaturi esențiale

1. Citește rețeta de două ori

Mulți trec repede peste rețetă și uită un ingredient sau nu îl măsoară corect.

2. Pornește cuptorul din timp

Cuptorul trebuie preîncălzit complet pentru ca prăjitura să iasă perfect.

3. Fii organizat

Pregătește toate ingredientele înainte de a începe. „Acum, a vedea totul aranjat înainte de a coace este o plăcere pentru mine,” explică Greenspan pentru parade.com.

Ads