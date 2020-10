Actul terorist de la Paris a fost revendicat: "Macron, ti-am executat unul dintre cainii care a indraznit sa-l pangareasca pe Mohammed"

Acesta si-ar fi revendicat actul pe Twitter , unde, alaturi de o fotografie a victimei decapitate, a scris: "Lui Macron, seful necredinciosilor, ti-am executat unul dintre caini, care a indraznit sa-l pangareasca pe Mohammed". Contul acestuia a fost suspendat la scurt timp dupa postarea mesajului.Ulterior, fortele speciale ale Politiei franceze au fost mobilizate de urgenta in zona unde se afla asasinul si l-au impuscat pe aceasta mortal , deoarece a refuzat sa predea arma alba. Victima era profesor de istorie la un colegiu din Conflans Sainte-Honorine si ar fi fost ucis dupa ce le-ar fi aratat elevilor la cursuri caricaturi controversate cu profetul Mahomed publicate de celebra revista satirica " Charlie Hebdo ".Cadavrul profesorului decapitat a fost descoperit de politisti in timp ce urmareau un suspect pe care-l vazusera cu un cutit de bucatarie. Acesta a fugit, refuzand sa se supuna somatiilor. Cand a inceput sa fie agresiv, politistii au tras, impuscandu-l mortal. Ulterior, la fata locului au fost chemati si genistii pentru a se asigura ca suspectul nu are asupra lui si vreun dispozitiv explozibil.