VIDEO Al doilea atac terorist in Franta intr-un interval de doua ore. Un barbat inarmat care striga "Allahu Akbar" si ameninta trecatorii, impuscat mortal la Avignon

BREAKING - The moment an Islamist terrorist was shot dead by law enforcement after trying to attack police officers with a knife in #Avignon, #France. pic.twitter.com/kMNC2QJIOk - Steve Bannon "Grumpy Bear" (@Flood_the_zone) October 29, 2020

Potrivit presei franceze barbatul a strigat "Allahu Akbar" inainte de a fi impuscat.Incidentul s-a petrecut in jurul orei 11.00, ora locala, atunci cand autoritatile au fost anuntate ca un barbat inarmat ameninta trecatorii iar politia a intervenit.Momentul in care teroristul din Avignon a fost imobilizat si impuscat a fost filmat de un localnic si postat pe Twitter "Barbatul inarmat a atacat fortele de ordine inainte de a fi impuscat", a declarat purtatorul de cuvant al Politiei din Avignon. "Nu exista alte persoane ranite", a mai precizat sursa citata. Autoritatile investigheaza incidentul.Incidentul s-a petrecut la doar doua ore dupa ce trei persoane au fost ucise la Nisa, localitate situata tot in sudul Frantei, la aproximativ 250 de kilometri distanta, in urma unui atac terorist