Un barbat din Campia Turzii a fost injunghiat in gura de un vecin pentru ca sforaie prea tare noaptea

Intamplarea aproape iesita din comun este relatata de Buna Ziua Cluj . Barbatul si-a facut pana acum patru operatii, cu laser, dar nu a reusit sa scape de sforaitul care trezeste din somn un bloc intreg.Sambata seara, la intoarcerea acasa, vecinul de deasupra sa l-a injunghiat in gura, disperat ca nu este lasat sa se odihneasca. Miercuri, 23 decembrie, victima s-a prezentat la IML Cluj pentru a socate un certificat medico-legal."Nu am fost casatorit niciodata si am ca hobby-uri lectura si sportul, in special ciclismul. Insa, marea mea problema este ca sforai destul de tare si-i deranjez pe vecinii, care, cum ma pun si eu putin la somn, indiferent de perioada zilei, si incep sa bata in tevi si-n calorifere... M-am operat de patru ori pana acum: la Sibiu, o data si de trei ori la clinici particulare si de stat din Cluj-Napoca, apeland la toti doctorii posibili, numai sa scap de aceasta cumplita meteahna. De altfel, printr-o aplicatie, am ajuns sa imi si masor debitul sonor: nu depaseste 25 de decibeli, ceea ce nu e exagerat, cred eu - dar pentru ca izolatia fonica a blocului meu e destul de precara, cum atipesc putin, ca vecinii si incep sa-mi bata, ca nebunii, in tevi si calorifere!", a declarat dl. Vasile, potrivit sursei citate.Acesta a relatat si momentul agresiunii: "Pe la ora sapte seara, m-am intors de la alimentara - si cand am dat sa intru in scara blocului, i-am zarit pe cei doi soti de la apartamentul de deasupra mea, parca ma asteptau. Am dat sa trec pe langa ei, fara sa-i salut, cand am observant ca femeia a incercat sa-l impiedice pe barbatul ei sa se arunce la mine. N-a reusit pe deplin si acesta, cu un cutit pe care-l tinea intr-o mana, a reusit sa-mi strapunga cu el buza superioara, perforandu-mi-o pana la dinti. Am dat fuga acasa, am anuntat politia si i-am asteptat pe oamenii legii". Anterior, acesta le-a reprosat vecinilor sai ca il deranjeaza noaptea cu bataile in calorifere.Barbatul a ajuns la spital , unde i-a fost cusuta buza strapunsa de cutit. Dupa ce a obtinut certificatul medical urmeaza sa depuna si plangerea penala.