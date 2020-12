Cat de prost a fost gandit trenul Bucuresti-Otopeni. "Este o loterie intre cele 14 peroane ale Garii de Nord"

"Trenul de aeroport - idee buna, necesara si mult asteptata, implementata prost. Ce probleme am descoperit si ce solutii trebuie aplicate urgent.In urma cu cateva zile a fost lansata legatura feroviara Gara de Nord - Aeroport Henri Coanda. Este un proiect absolut necesar pentru mobilitatea urbana a capitalei, deschizator de drumuri pentru alte proiecte de trenuri urbane ce sunt in diferite stadii de planificare in toata tara. Insa, implementarea lasa mult de dorit.- integrare tarifara 0. Trenul de #aeroport nu doar ca nu este integrat tarifar cu transportul public din Bucuresti - Ilfov, dar trenurile de pe aceasta legatura nu sunt integrate nici macar intre ele! Trei operatori deservesc relatia cu aeroportul (# CFR Calatori, Transferoviar Calatori si Regio Calatori), fiecare cu propriul sistem de taxare. In loc sa fie oferit un serviciu coerent si integrat, pentru calatori este haos. Nu toti operatorii au un punct de vanzare bilete la aeroport. Daca iesiti din aeroport, luati un bilet de la automat si va urcati in primul tren, este posibil sa platiti de doua ori. Automatul de bilete este al #CFRCalatori, si daca va urcati intr-un tren Transferoviar, de exemplu, atunci biletul nu este valabil si va trebui sa cumparati altul, la bord. O situatie inacceptabila intr-o capitala europeana a anului 2020.Solicitam pe aceasta cale integrarea tarifara de urgenta a tuturor operatorilor care deservesc relatia Gara De Nord - #Otopeni. Pe termen mediu este obligatorie integrarea trenului urban si cu sistemul de taxare practicat de serviciul de transport in comun din regiunea Bucuresti - Ilfov.- plecarile din #GaraDeNord spre aeroport nu sunt efectuate de la acelasi peron. O alta situatie aberanta pentru un #tren cu mers cadentat, etichetat ca "tren urban". Evident, tot calatorii au de suferit de pe urma acestei loterii intre cele 14 peroane ale Garii de Nord. Solicitam desemnarea unui singur peron care sa fie utilizat exclusiv pentru trenurile de aeroport.- intervalele de succedare. In prezent, cea mai mare parte a traseului se desfasoara pe o linie simpla, existand un singur loc unde trenurile se pot intalni. De aceea, doar doua trenuri pot deservi acest traseu, la o frecventa de 40 de minute. Pentru reducerea intervalului este necesara construirea unui alt loc unde trenurile sa se poata intalni. Solicitam autoritatilor sa profite de traficul scazut din aceasta perioada si sa demareze aceste lucrari, astfel incat la revenirea la un trafic normal pe aeroport, serviciul sa poata fi efectuat mai frecvent, la 20-30 de minute intre garnituri.Nu in ultimul rand, dorim sa semnalam si un aspect pozitiv - trenurile circula toata noaptea, o masura binevenita pentru o conexiune intre doua terminale ce genereaza trafic 24/7 ( gara si aeroportul)", se arata in postarea asociatiei.CITESTE SI: