Ce sanctiuni stupide mai aplica Politia Locala. Femeie amendata cu 200 de lei pentru ca are doi caini care latra prea tare

Un martor confirma zgomotul, dar spune ca nu este deranjat

De ce a anulat Tribunalul amenda

S. Iren are grija de doi caini care latra destul de des, iar unii vecini sunt deranjati de galagie. In apropierea locuintei acesteia se afla si o pensiune, iar turistii cazati aici s-au plans deseori de galagia provocata de animale.Dupa mai multe plangeri la Politia Locala, in 15 februarie 2019, proprietara cainilor a fost amendata cu suma de 200 de lei, deoarece cainii au tulburat linistea locuitorilor de pe strada unde locuieste. In procesul verbal s-a mentionat ca cei doi caini maidanezi pe care ii are in proprietate, adusi de la adapostul de caini, sunt foarte agresivi si latra incontinuu, tulburand astfel linistea vecinilor prin producerea de zgomote. Politistul care a aplicat amenda a incadrat fapta la art. art. 2 pct. 25 din Legea nr. 61/1991.Femeia a contestat amenda, dar a pierdut procesul la prima instanta, Judecatoria Baia Mare.La un termen al dosarului a fost audiat un martor al Politiei Locale care a confirmat cele constate in cuprinsul procesului-verbal de contraventie. Acesta a declarat ca a sesizat de mai multe ori organele de politie cu privire la faptul ca peste drum de proprietatea sa se afla doi caini, aflati pe proprietatea petentei, care latra incontinuu, tulburand astfel linistea locuitorilor din zona. De asemenea, acesta a mentionat ca este proprietarul unei pensiuni si persoanele cazate in unitatea acestuia se plang de galagia facuta de cei doi caini.Un martor propus de proprietara cainilor a spus ca in timpul zilei cainii fac zgomot, respectiv latra, dar pe el nu il deranjeaza acest aspect. Judecatoria a apreciat ca martorul confirma faptul ca acei doi caini fac zgomot si latra in timpul zilei, astfel fiind confirmate cele retinut in procesul-verbal."Faptul ca martorul nu a fost deranjat de zgomotele produse de caini nu este un motiv intemeiat pentru a constata netemeinicia procesului-verbal. (...) Desi atentionata de organele de politie cu privire la posibilitatea sanctionarii contraventionale pentru faptul ca cei doi caini latra neincetat, tulburand astfel linistea locuitorilor din acea zona, petenta nu s-a conformat si nu a luat nici o masura minima in acest sens", a constatat isntanta de fond.Magistratul a constatat ca petenta, fiind proprietar al celor doi caini care se aflau pe proprietatea sa, avea obligatia legala sa se asigure ca acestia nu sunt un pericol pentru siguranta cetatenilor si ca nu au un comportament care poate pune in pericol siguranta cetatenilor ori care sa tulbure linistea locuitorilor de pe strada.Aceasta a mai incercat sa se apere sustinand ca fapta a fost constatata in afara intervalului orar in care, potrivit legii, ar fi trebuit pastrata linistea. Judecatorul a sustinut, insa, ca nu a fost tulburata linistea locatarilor de la un bloc, ci a locuitorilor de pe strada.Femeia a contestat hotararea la Tribunalul Maramures, unde a avut castig de cauza, in 14 decembrie 2020."Tribunalul nu valideaza alegatia instantei de fond conform careia fapta contraventionala s-a comis prin omisiunea de a lua masurile necesare pentru ca cei doi caini sa nu mai latre neincetat. Instanta de apel apreciaza ca art. 2 punctul 25 din legea nr. 61/1991, cu modificarile ulterioare, integreaza in sfera elementului material al contraventiei actiunea de a produce zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigate sau larma, interpretarea acestui text legal angajand concluzia unei contraventii comisive doar sub forma unei actiuni (si nu a unei contraventii comisiv omisive de natura a instaura inclusiv posibilitatea comiterii prin omisiune)", se precizeaza in hotararea Tribunalului.Instanta de apel a considerat ca petentei nu i-a fost imputata nicio actiune iar raspunderea contraventionala este una personala. "Pe de alta parte, actul atacat nu raspunde exigentelor art. 16 din OG nr. 2/2001, cu modificarile ulterioare, fiind incomplet expusa fapta contraventionala, in conditiile in care nu s-a specificat modalitatea concreta de tulburare fara drept a locuitorilor", se mai sustine in hotararea definitiva.