Cel putin zece morti si alpinisti dati disparuti in Iran, in urma unor avalanse in muntii Elburz

At least 10 climbers in Iran have died in mountains north of Tehran in an avalanche and blizzards, officials say. pic.twitter.com/LIxeaHhWA2 - Tigerism last solution (@advood) December 27, 2020

Drama a avut loc de Craciun, in urma unor "avalanse si viscol" in munti.Televiziunea de stat iraniana a difuzat sambata imagini de la o operatiune de salvare cu un elicopter in muntii "Tochal si Kolakchal".In imagini apar membri ai Semilunei Rosii intr-o regiune muntoasa acoperita de zapada care transporta un corp pe o targa.Un membru al echipei declara ca misiunea a fost complicata din cauza unor "conditii meteorologice nefavorabile si a ninsorii".Cautari ale unor eventuali supravietuitori continua.Lantul muntos Elburz - in care a avut loc drama - este foarte apreciat de catre iranieni, pentru potecile sale de drumetie si escaladare.Statiuni de schi exista de asemenea in acest lant muntos.Avalansele sangeroase sunt rare in Iran. In 2017, doua avalanse au ucis 11 drumeti.