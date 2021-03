China si Coreea de Nord, cooperare in vederea "apararii pacii" in Peninsula coreeana

CITESTE SI:

Declaratiile presedintelui chinez, transmise intr-o discutie cu ambasadorul Coreei de Nord in China, au loc la putin timp dupa o vizita la Seul a secretarilor americani de Stat Antony Blinken si Apararii Lloyd Austin, care a provocat furia Phenianului. Coreea de Nord ameninta saptamana trecuta ca nu isi va schimba pozitia fata de Statele Unite atat timp cat Washingtonul nu renunta la "politica sa ostila" fata de aceasta tara izolata, in timp ce cei doi oficiali de rang inalt se aflau la Seul, in cadrul unui turneu menit sa consolideze relatiile Washingtonului cu partenerii saiu traditionali din Asia impotriva Coreei de Nord si influentei tot mai mari a Chinei.Kim Jong Un i-a transmis la randul sau un mesaj lui Xi Jinping - prin intermediul ambasadorului nord-coreean, care i-a spus acest lucru unui oficial -, potrivit agentiei oficiale chineze de presa China Noua.El reitereaza "pozitia de nezdruncinat" a Nordului in favoarea unei consolidari a relatiilor intre cele doua state.Acest schimb de mesaje, primul cunoscut intre cei doi conducatori din ianuarie, intervine in urma unor discutii americano-chineze in Alaska, primele de la alegerea noului presedinte american Joe Biden Xi Jinping a anuntat ca China este "pregatita sa coopereze cu Republica Populara Democratica Coreea (RPDC) si cu alte parti vizate in vederea sustinerii unei solutionari politice a problemei din Peninsula coreeana si apararii pacii si stabilitatii in peninsula", potrivit Chinei Noi.Negocieri nucleare intre Washington si Phenian se afla intr-un punct mort dupa fiascoul unui summit la hanoi, in Vietnam, la inceputul lui 2019, intre fostul presedinte american Donald Trump si Kim Jong Un.Cei doi nu au reusit sa se inteleaga asupra unei desfiintari a programului nuclear nord-coreean in schimbul unei ridicari a sanctiunilor internationale impuse Phenianului.Coreea de Nord este vizata in continuare unor santciuni internationale dure si este mai izolata ca niciodata, dupa ce si-a inchis frontierele, in urma cu peste un, cu scopul de a se apara de covid-19.Noua administratie americana intentioneaza sa-si evalueze politica fata de Phenian.In urma unor intalniri cu omologii lor sud-coreeni, Antony Blinken a reiterat obiectivul american al "denuclearizarii" Coreei de Nord.