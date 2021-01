China plaseaza 20.000 de persoane in carantina fortata, dupa ce raporteaza un numar fara precedent de contaminari cu noul coronavirus

China a eradicat, insa, epidemia inca din primavara, prin depistari masive, carantina si filtrarea calatorilor provenind din strainatate sau prin urmarirea deplasarilor.Ministerul chinez al Sanatatii a anuntat vineri 144 de bolnavi de covid-19.In comparatie cu Europa sau Statele Unite, acest numar este extrem de mic.Insa nivelul imbolnavirilor de covid-19 nu a mai fost asa de mare in China de la 2 martie 2020.Majoritatea acestor cazuri au fost inregistrate in Hebei (nord), o provincie care inconjoara Beijingul si in care 22 de milioane de persoane au fost deja supuse unei forme de izolare.Aceasta mica intensificare a imbolnavirilor pare sa fie rezultatul unei circulatii a virusului in zonele rurale de langa unele orase mari, mai ales la Shijiazhuang, capitala provinciei si epicentrul focarului.Peste 20.000 de locuitori ai satelor din imprejurimi au fost plasati in carantina - in locuri prevazute de catre autoritati -, a anuntat postul public de televiziune CCTV."Este natural ca ei sa fie ingrijorati si cuprinsi de panica", a declarat la CCTV Liu Jinpei, psihologul unui centru de carantina.Autoritatile au infiintat un numar de telefon la care se poate obtine consiliere psihologica.China incearca sa evite orice intensificare a infectarilor cu covid-19, odata cu apropierea Anului Nou chinez (11-17 februarie), o perioada in care milioane de chinezi recurg anual transportul in comun pentru a se intalni cu familia.Ministerul chinez al Sanatatii a anuntat joi prima moarte din cauza covid-19 de opt luni in tara.O echipa a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a sosit in aceeasi zi la Wuhan (centru), primul oras afectat de epidemie la sfarsitul lui 2019, cu scopul de a ancheta orignea noului coronavirus SARS-CoV-2.