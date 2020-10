Cine este victima atacului terorist din Paris: Un profesor de istorie care le-a aratat elevilor un desen cu Profetul Mohomed la lectia despre libertatea de exprimare

L'homme decapite etait un professeur d'histoire ayant montre les caricatures de Mahomet en classe (source police). #AFP - Agence France-Presse (@afpfr) October 16, 2020

Potrivit autoritatilor, atacatorul omorat de catre fortele de ordine ar fi parintele unui elev al profesorului Potrivit publicatiei Le Parisien, profesorul avusese o dezbatere la clasa cu elevii cu privire la scandalul caricaturilor cu Profetul Mahomed. "Victima a avut recent un curs despre libertatea de exprimare si le-a aratat elevilor caricaturile Profetului Mahomed", scrie publicatia franceza.Autoritatile anti-terorismm din Franta au intrat in stare de urgenta in seara zilei de vineri, 16 octombrie, pentru a investiga decapitarea unei persoane intr-o zona de la periferia Parisului, Conflans Sainte-Honorine.Crima s-a petrecut in jurul orei 6.00, ora Romaniei, in Eragny (Val d'Oise). O echipa de politisti din fortele speciale din Conflans Sainte-Honorine l-a identificat pe barbatul inarmat cu un cutit pe strada. A refuzat sa predea arma alba, motiv pentru care politistii l-au impuscat mortal. Langa el, a fost descoperit cadavrul unui barbat decapitat