Cine este extravagantul Alex Bodi, fostul sot al Biancai Dragusan, vizat de perchezitiile DIICOT. Afacerile cu aur si pasiunea pentru bolizii de lux

Averea

Si-a scos la vanzare vila din Pipera

Putinele detalii sunt doar din declaratiile acestuia pentru tabloide, insa unele declaratii ale Biancai Dragusan scot la iveala elemente interesante asupra trecutului acestuia.Alex Bodi s-a nascut la Medias, intr-o familie modesta, iar la 18 ani a plecat in Spania alaturi de familie, unde si-a castigat primii bani jucand fotbal si lucrand pe santier.Potrivit B1TV, toata averea pe care o agonisise a fost investit-o intr-un club din Spania, insa a intrat intr-o afacere ilegala, vindea aur cu acte false si a pierdut tot ce avea in doua luni. Mai mult, parintii si-au vandut si apartamentul pe care abia il cumparasera in Spania ca sa il ajute si doua masini ale sale si una a tatalui."Au fost momente cand nu aveam ce sa mananc. Am fost pus in multe situatii urate. Am avut o cumpana, chiar doua, ultima a fost mai dificila, desi crederam ca nu o sa se mai termine', a dezvaluit Alex, pentru sursa citata.Dupa episodul negru cand a pierdut tot ce avea, Bodi s-a ambitionat si a inceput sa vanda masini, iar de atunci a inceput sa investeasca constant si veniturile i-au crescut.A ajuns apoi mana dreapta a unui milionar originar din Croatia care detine mai multe mine de aur in Africa, al carei sediu se afla la Stuttgart, in Germania. Compania a infiintat prima cripto-banca licentiata in lume, cu sediul la Miami, cu un capital de 100 milioane dolari, iar banca afiliata acesteia detine licenta unei mine de aur in Madagascar, evaluata la 1,1 miliarde dolari. Se pare ca Bodi are vanzari anuale de un milion de euro si pentru ca firma este activa de noua ani, vanzarile totale se apropei de 10 milioane de euro.In plus, pe numele lui Bodi este inregistrata in Spania firma "Voica & Bodi SRL", la care el este administrator si asociat cu un prieten. Aceasta se afla langa Madrid, acolo unde locuiesc parintii lui.Infiintata pe 21 septembrie 2010, acestea are ca obiect de activitate "exploatarea spatiilor comerciale de agrement, de catering si de afaceri de toate tipurile-alte tipuri de cazare".Luna trecuta, presa dezvaluia ca Alex Bodi a trecut la investitii in turism in ciuda pandemiei de coronavirus . Investitia sa, estimata pana la 3 milioane de euro, ar viza cel mai mare hotel din Medias, Central, aflat chiar in centrul orasului, in piata in care se afla si Primaria. Hotelul are 4 etaje, iar atunci cand functiona avea 96 de camere.Hotelul a fost inchis in 2012, iar de atunci se afla in paragina. Chiar daca va pastra structura hotelului, Bodi va investi enorm in renovarea unei cladiri atat de mari, vreo 2-3 milioane de euro.Relatia si casatoria ulterioara cu super-vedeta media Bianca Dragusan il aduce pe acesta in atentia presei de can-can. Dupa alte doua mariaje, Alex Bodi se casatoreste cu Bianca Dragusan la inceputul lunii august a anului trecut. Presa a scris ca cei doi ar fi cerut nu mai putin de 50.000 de euro pentru transmiterea live pe TV a evenimentului. Un pret de cinci ori mai mare decat cel cerut de vedeta tv la nunta sa cu Victor Slav.In septembrie 2019 presa relata ca Alex Bodi era un apropiat al lui Mario Iorgulescu , pe care ar fi incercat sa-l coopteze in afacerea sa cu lingouri de aur. La acea data presa a publicat imagini cu cei trei intr-un club:"Am petrecut seara alaturi de fratii mei", a scris Mario Iorgulescu pe retelele de socializare. Evenimentul s-a petrecut la putin timp inainte de accidentul in care fiul fostului presedinte al LPF In luna martie a acestui an Bianca si Alex Bodi divorteaza oficial, si chiar daca cei doi au o scurta impacare, la inceputul acestei luni presa mondena scrie ca relatia lor este oficial incheiata. In acest context Bianca Dragusan sustine ca Alex Bodi a avut probleme cu legea in Germania. "Noi doi o sa vorbim prin avocati si pentru simplul fapt ca are un dosar penal in Germania din 2014, pentru trafic de substante interzise, s-ar putea sa nu-i dea bine la imaginea pe care el tot incearca sa o salveze", a spus Bianca Dragusanu pentru CanCan.Mai mult, dupa ce presa a scris ca Alex si-a lovit sotia, Bianca a precizat ca acesta este unbarbat agresiv. "Spune mereu ca e provocat, insa nu e asa. Din cauza faptului ca ia steroizi de trei ori pe zi se comporta asa, recunoaste ca e agresiv", a declarat aceasta tot pentru Can Can In luna iulie a acestui an, presa a scris ca Alex Bodi si-a scos la vanzare vila de lux din Pipera, proprietate pe care cerea 875.000 de euro. Vila este construita in stil mediteranean si are o suprafata utila de 300 mp, iar suprafata totala a terenului este de 1200 mp. In plus vila are atat piscina cat si foisor.Unul din subiectele preferate ale presei mondene legate de Bodi este colectia sa de masini de lux. Astfel, ultima sa achizitie ar fi fost un SUV Lamborghini Urus cu motor V8 twin-turbo de 4.0 litri, care dezvolta 650 de cai putere si 850 Nm. Bodi ar mai detine si un Lamborghini Aventador SV, unu dintre cele 500 de exemplare construite de producatorul din Sant'Agata Bolognese. Versiunea Superveloce este pus in miscare de un V12 aspirat, capabil sa livreze 750 de cai putere si un cuplu de 690 Nm. Modelul accelereaza de la 0 la 100 km/h in doar 2,9 secunde.Iar lista de supermasini nu se incheie aici, pentru ca apare langa cele doua si un Ferrari Pista 488, achizitionat in primavara anului trecut. Supercarul cu motor V8 de 3,9 litri cu tractiune spate are un pret de pornire de 400.000 de euro.Pe langa un Rolls-Royce Wraith cu motor V12 omul de afaceri calatoreste ocazional si pe bancheta din spate a unei limuzine Mercedes -Maybach S 650 cu motor V12 si la volanul un Mercedes-AMG G 63 cu V8, fiind insa fotografiat si la volanul unui Bugatti Chiron.Miercuri, 11 noiembrie, procurorii DIICOT Craiova au realizat peste 20 de perchezitii intr-un dosar de trafic de persoane si proxenetism. Actiunea DIICOT Craiova l-ar viza, potrivit unor surse judiciare, si pe Alex Bodi.