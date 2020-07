Compania chineza Sinopharm a anuntat ca vaccinul pe care il dezvolta ar putea fi gata pana la sfarsitul anului

Presedintele Sinopharm, Liu Jingzhen, a declarat pentru televiziunea CCTV ca ultimele stadii de testare clinica a noului vaccin ar putea fi incheiate in urmatoarele 3 luni.China National Biotec Group (CNBG), divizie a Sinopharm responsabila pentru doua proiecte de vaccin impotriva coronavirusului, anunta in luna iunie ca vaccinul ar putea sa nu fie gata inainte de 2021, in contextul in care numarul de noi infectari din China este atat de mic incat este dificil de gasit persoane pe care sa fie testat vaccinul. Insa de atunci, China a gasit unde sa testeze aceste vaccinuri in afara granitelor sale, aminteste Reuters.Vaccinul experimental al Sinopharm a intrat in Faza III de testare, la care participa aproximativ 15.000 de persoane in Emiratele Arabe Unite.Un alt potential vaccin, dezvoltat de compania chineza Sinovac Biotech, folosind o tehnologie similara, este testat in Faza III in Brazilia.Un vaccin candidat dezvoltat de CanSino Biologics Inc si de o unitate militara de cercetare din China, care a indus un raspuns imunitar in majoritatea subiectilor in etapele intermediare de testare, cauta de asemenea oportunitati de a intra in Faza III de testare in afara Chinei.