Compania rusa Yandex retrage din Romania aplicatia de ride sharing Yango, invocand legislatia mult prea rigida

Este pe piata de un an

"Ne intrerupem operatiunile in Romania. Legislatia rigida din domeniu nu ne permite sa dezvoltam serviciul pe cat de eficient ne-am dori, astfel ca am decis sa ne concentram activitatile asupra altor tari si directii de business.Decizia noastra intra in vigoare in interval de o luna. Utilizatorii nostri din Romania pot pastra aplicatia Yango pentru a rezerva calatorii in celelalte 16 tari in care serviciul este disponibil", este mesajul companiei, potrivit Profit.ro. Yango a intrat pe piata din Romania in iunie 2019 si, in prezent, pune la dispozitia utilizatorilor sai patru categorii de servicii: Econom - care ofera calatorii la preturi incepand de la 5 lei, Confort - calatorii selecte ce pornesc de la 15 lei, Premium - curse cu masini de lux ce pornesc de la un tarif de 20 lei si Taxi - comenzi operate de companii de taxi partenere.Yango este un serviciu digital de ride-hailing operat de catre MLU Europe B.V.. Incepand cu luna februarie 2020, serviciul va fi operat de catre Yandex.Go S.R.L., companie membra a grupului Yandex. In prezent, Yango (serviciu care functioneaza si sub numele de Yandex.Taxi in unele tari) opereaza in 17 tari, inclusiv Estonia, Letonia, Finlanda, Serbia sau Israel si continua sa se extinda.Serviciul Yango/Yandex.Taxi a fost lansat in 2011, iar pana la sfarsitul lunii septembrie 2018 compania a inregistrat 1 miliard de curse. Peste 700.000 de soferi sunt conectati activ la serviciu in fiecare luna.Yandex este o companie de tehnologie care dezvolta produse si servicii folosind machine learning. Yandex este prezenta cu 34 de birouri la nivel global si a fost listata la bursa NASDAQ incepand din 2011.In Romania, principalii competitori ai companiei sunt Uber, Bolt si Clever.