De ce nu a putut beneficia Ionut Anghel in trei ani de un transplant de plamani? Directorul Agentiei de Transplant: Clinicile din strainatate au considerat operatia prea riscanta

"Imi pare nespus de rau si consider ca s-a facut, cel putin acum in ultima perioada, absolut tot ce se putea pentru a ajunge in etapa de transplant. Au fost niste discutii cu centre si cu agentia de transplant din Italia pentru a fi operat acolo. Cei de acolo au spus ca, la momentul de fata, riscurile sunt prea mari si risca sa decedeze la scurt timp dupa efectuarea transplantului. Dupa ce am primit acest raspuns, am luat legatura cu niste centre din Franta sa vedem daca opinia este aceeasi si in aceasta etapa a survenit neferictul eveniment . Raspunsul tuturor centrelor care au fost interogate din Italia a fost ca e mult prea riscanta operatia, pentru ca ar duce inevitabil la deces ", a spus Radu Zamfir, directorul Agentiei Nationale de Transplant, la Digi24.Intrebat daca in Romania se putea face acest transplant, el a raspuns ca "pentru a efectua un transplant pulmonar, pacientul se prezinta la acest centru - daca se poate, este pus pe lista de asteptare, daca nu, i se ofera negatia si urmeaza sa fie transplantat in alte centre din afara tarii".Zamfir a precizat ca acum mai sunt opt pacienti pe lista de asteptare pentru un transplant pulmonar.Directorul ANT a explicat ca Romania a fost aproape de semnarea unui memorandum cu Ungaria, insa tara vecina "a schimbat conditiile pentru efectuarea transplanturilor". "Noi aveam nevoie sa ne transplanteze cazurile care nu puteau fi facute la noi, respectiv cazurile de complexitate mare si cazurile pediatriace. Tocmai aceste cazuri nu se puteau sa se angajeze sa le transplanteze", a precizat el."Am deschis discutiile cu Italia, o tara care are centre high volume, si suntem aproape destul de o solutie pentru acesti pacienti", a adaugat Radu Zamfir.Intrebat de ce a durat totusi trei ani pentru o analiza a cazului lui Ionut Anghel, directorul ANT a raspuns ca "pacientii care sunt inscrisi pe lista de asteptare, de obicei pentru orice tip de transplant, sunt evaluati periodic, urmand se se stabileasca oportunitatea. Au o stare a sanatatii fragila si, ca si la alte organe, exista mortalitate pe listele de asteptare, din pacate. Acum cand s-a obtinut negatia, da (a fost evaluat pentru transplant in strainatate, n.red.). La momentul de fata, conditia lui medicala nu permitea transplantul din cauza riscurilor".Radu Zamfir a mai spus ca "totul porneste de la numarul de donatori, noi am avut in anul curent 57 de donatori" si ca "activitatea de transplant este grevata si de aceasta pandemie, care adauga riscuri suplimentare personalului medical, cu atat mai mult pacientilor candidati pentru transplant pulmonar".