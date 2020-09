Analist rus: Sistemele Patriot din Romania vor deveni o tinta doar in cazul unui ipotetic conflict

"Romania, coloana vertebrala a NATO"

Cum ar trebui sa raspunda Rusia dupa ce Romania a achizitionat Patriot

Romania a primit din SUA primul sistem de rachete Patriot, eveniment care a fost analizat si de presa rusa care a intervievat analisti militari . In cadrul unui interviu acordat publicatiei Izvestia si citat de Tass, un expert rus precizeaza ca Federatia Rusa nu are niciun motiv de ingrijorare dupa ce Patriot a ajuns in Romania. Totusi, potrivit acestuia, in cazul unui ipotetic conflict, sistemele americane vor reprezenta cu siguranta o tinta pentru fortele armate ale Rusiei, scrie DefenseRomania.ro Presa rusa subliniaza ca achizitionarea Patriot va imbunatati capacitatea sistemului Aegis Asore de la Deveselu, dar precizeaza ca procesul de inzestrare al Romaniei se desfasoara sub o "presupusa amenintare" a flancului estic al NATO, o referire directa la Moscova. Totodata, jurnalistii rusi amintesc ca SUA vor creste efectivele militare in zona.Expertul Konstantin Bogdanov, in interviul acordat presei din Rusia, considera ca implementarea Patriot in tara noastra, cat si in Polonia, nu este surprinzatoare. Analistul rus admite ca "ambele state reprezinta coloana vertebrala a NATO".Bogdanov e de parere ca Patriot nu va aduce probleme Rusiei. Dar sustine ca in cazul unui ipotetic razboi ele vor deveni tinte in operatiuni impotriva Romaniei."Aceste sisteme de aparare pe timp de pace nu creeaza dificultati Armatei ruse, nici in Crimeea. Dar fara indoiala aceste sisteme vor fi considerate tinte cand vor fi planificate operatiuni ipotetice impotriva Romaniei", a precizat analistul rus.Si Ilia Kramnik, expert si analist rus, a acordat un interviu in cadrul caruia a discutat despre inzestrarea Armatei romane cu sisteme americane Patriot. Acesta e de parere ca asemenea actiuni nu pot fi trecute cu vedere, iar Federatia Rusa ar trebui sa raspunda prin intarirea capacitatilor aeriene."Astfel de lucruri (n.r. - achizitionarea de catre Romania a sistemelor Patriot) nu pot fi ignorate. Probabil ca se va pune accentul pe intarirea capacitatilor aeriene ale Flotei Marii Negre si a Districtului Militar Sudic", a precizat Karamnik. El a adaugat ca exista arme care pot neutraliza aceste sisteme.Amintim ca saptamana trecut tara noastra a primit primul sistem american Patriot din cele sapte achizitionate. In cadrul ceremoniei care a avut loc atunci, ministrul Nicolae Ciuca a declarat ca sistemul de rachete Patriot receptionat de tara noastra este unul dintre cele mai eficiente si mai bune sisteme de aparare aeriana si ca va fi urmat de inca trei, care vor intra in dotarea Fortelor Aeriene Romane, pana la sfarsitul anului 2022.Romania a comandat sapte sisteme de rachete Patriot. Toate sistemele ar trebui sa ajunga in Romania si sa fie operabile pana in 2026. Contractul se ridica la 3,9 miliarde de dolari.