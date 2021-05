Arhiepiscopul Teodosie despre rolul femeii Biserica: "Aceasta este conditia ei. Ea nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune, pentru ca are conditia slabiciunilor sale"

Teodosie spune c[ aceasta este conditia ei si ca femeia "nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune, pentru ca are conditia slabiciunilor sale". "Ea a inceput pacatul si iata, se afla cu aceasta neputinta", a mai explicat arhiepiscopul Tomisului. Arhipiepiscopul Tomisului a fost intrebat joi dupa amiaza , la emisiunea Dialog duhovnicesc de la Radio Dobrogea, daca nu este discriminare faptul ca femeia nu are roluri importante in Biserica, asa cum are barbatul.IPS Teodosie a afirmat ca nu este discriminare, ci este vorba despre statutul barbatului si al femeii."Nu este discriminare, este vorba de statutul barbatului si al femeii. Sigur ca nicio femeie nu poate fi preot si atunci e discriminare? De ce? Pentru ca aceasta este conditia ei. Ea nu poate fi perpetuu intr-o rugaciune , pentru ca are conditia slabiciunilor sale. Cum sa fie discriminare? Aceasta este femeia.Ea a inceput pacatul si iata, se afla cu aceasta neputinta pentru ca ne spune Sfantul Ioan Gura de Aur ca daca n-ar fi fost pacatul, nu astfel s-ar inmultit neamul omenesc, ci prin puterea cuvintelor dumnezeiesti care le-a zis inainte de pacat: cresteti si va inmultiti si stapaniti Pamantul. Ei nu isi cunosteau intimitatile inainte de pacat, erau imbracati in har stramosii nostri si atunci luati ceea ce v-am spus, femeii i s-a spus "In dureri vei naste fii". Daca nu pacatuia, nu ar fi nascut in dureri", a explicat Arhiepiscopul Tomisului.