Grecia acuza Germania ca inarmeaza Turcia si ca nu isi exercita atributiile de lider european

Grecia cere insistent un embargo asupra armelor impotriva Turciei

Nikos Dendias a acordat un interviu celor de la Politico in care precizeaza: "Nu reusesc sa inteleg retinerea Germaniei de a isi utiliza enorma putere economica pe care o are pentru a oferi un exemplu celorlalte state ca trebuie respectata dreptul international".Seful diplomatiei elene a facut referire in special la programul submarinelor dezvoltat de Germania si Turcia , program despre care Atena considera ca Ankara se va folosi pentru a schimba echilibrul de putere in apele revendicate ale Mediteranei de Est."Inteleg problema financiara, dar sunt convins ca Germania intelege si contradictia uriasa a ceea ce inseamna inarmarea unui stat care ameninta pacea si stabilitatea a doua tari membre ale Uniunii Europene", a subliniat Dendias.Amintim ca Grecia a facut apel, de mai multe ori, catre partenerii europeni, pentru ca acestia sa impuna un embargo Turciei si sa stopeze vanzarea de armament catre Ankara. Atena sustine ca aceste arme ar putea fi utilizate impotriva ei si a Ciprului in cazul in care tensiunile din Mediterana vor escalada.In cadrul aceluiasi interviu, Nikos Dendias a mai precizat ca asteapta cu nerabdare sa colaboreze cu viitoarea Administratie Biden de la Casa Alba . El a subliniat ca viitoarea administratie cunoaste problemele din regiune si a reiterat importanta prezentei americane in contextul in care aceasta ar compensa "lipsa prezentei militare europene din regiune".In ceea ce priveste inarmarea si problema submarinelor ridicata de Dendias, seful diplomatiei elene s-a referit la flota de sase submarine moderne din clasa Type 214 cu propulsie AIP, pe care Turcia le construieste. Dezvoltarea acestora se face cu ajutor german.Turcii construiesc submarinele din clasa Type 214 in baza unui contract cu concernul german ThyssenKrupp Marine Systems. Contractul a fost semnat in 2009 si se ridica la aproximativ 2.5 miliarde de euro. In baza unei licente, submarinele sunt construite la Santierul Naval Golcuk.In cursul anului trecut, primul dintre aceste sase submarine din clasa Type 214, a fost lansat la apa.