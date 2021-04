Socant. Unul dintre cei mai importanti fotbalisti columbieni din istorie a fost arestat pentru ca si-a batut parintii VIDEO

El futbolista Fredy Guarin fue detenido por caso de violencia intrafamiliar en Envigado. El aun jugador de Millonarios protagonizo una pelea con sus padres mientras estaba, presuntamente, bajo efectos de sustancias psicoactivas. Su papa resulto lesionado y es atendido en hospital pic.twitter.com/WsviyLQj8u - Duvan Andres Vasquez (@duvanandvasquez) April 1, 2021

Autoritatile din localitatea columbiana au fost alertate printr-un apel telefonic in care erau denuntate violente domestice, iar in timpul interventiei, politistii l-au gasit pe Guarin batandu-se cu parintii sai, a declarat generalul Jorge Vargas, director al politiei nationale.Potrivit Marca, Guarin, care este legitimat la Millonarios, a cerut liber cateva zile din cauza unor probleme personale.In momentul in care a fost arestat, fotbalistul era sub influenta unor substante, mentioneaza jurnalul spaniol. "Si-a atacat parintii, care au cerut ca el sa fie ridicat de politie", a afirmat generalul de politie.Guarin este legitimat la echipa Millonarios la inceputul acestui an. In trecut, el a jucat pentru Inter Milano