VIDEO Dupa ce a negat pericolul coronavirusului, IPS Teodosie a trecut la slujbe pe strazi pentru alungarea virusului

Din imaginile postate online se poate observa ca mai multi locuitori li s-au alaturat preotilor, fiind condusi de la urma de o duba incarcata cu boxe prin care rasuna slujba. Cu siguranta nu a ramas nicio casa in localitate in care sa nu se fi auzit rugaciunile facute de preafericitii Arhiepiscopiei. Mai mult, desi autoritatile recomanda sa se pastreze distantarea sociala, se paote observa si ca nici de data aceasta preotii nu s-au conformat, formand un grup de peste 20 de persoane care nu pastrau distanta minima de 2 metri intre ele.Nu este prima data cand reprezentantii Arhiepiscopiei Tomisului au plecat "la plimbare" prin oras, oficiind slujbe.In luna iulie, o procesiune cu moastele Sfantului Pantelimon (medic, tamaduitor, ocrotitor in molime) si ale Sfintilor Epictet si Astion a avut loc pe strazile Constantei. Procesiunea a fost condusa de Inalt Prea Sfintitul Teodosie alaturi de alti doi preoti. Cei trei au strabatut arterele principale ale orasului de la malul marii intr-o autoutilitara.In luna mai a anului trecut Arhiepiscopia Tomisului a starnit controverse prin decizia de a reface o noua slujba de Paste. "Sunt dorinte neimplinite ale credinciosilor de a se impartasi la Liturghia Invierii din noaptea de Pasti si de a duce, la casele lor, Lumina Invierii, ca pe un drum simbolic al urcusului spre Inviere", se arata in mesajul arhiepiscopiei de la acea data.Citeste si: Reactia BOR, dupa ce Arhiepiscopia Tomisului a anuntat ca face, marti, o noua slujba de Inviere