IPS Teodosie sfideaza din nou regulile. Arhiepiscopul Tomisului tine slujba la miezul noptii

Potrivit unui comunicat al Arhiepiscopiei Tomisului, joi, incepand cu ora 21, Inalt Prea Sfintitul Teodosie va citi Molitfele Sfantului Vasile cel Mare la manastirea Vacarestii noi din apropierea localitatii Lumina.De la ora 21.40, impreuna cu PS Veniamin, Episcopul Basarabiei de Sud, va oficia Vecernia cu Litie la biserica "Sfantul Vasile cel Mare" din Constanta (zona Inel II).De asemenea, de la ora 23.15, Arhiepiscopul Tomisului va oficia slujba de Te Deum pentru multumire si pentru binecuvantare a Noului An calendaristic si Molitfele Sfantului Vasile cel Mare la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta.Totodata, in prima zi a anului, de la ora 8.30, IPS Teodosie va oficia Sfanta Liturghie la Catedrala Arhiepiscopala "Sfintii Apostoli Petru si Pavel" din Constanta. La Catedrala Patriarhala, slujba de binecuvantare a Noului An va fi oficiata, joi, imediat dupa Vecernia Mare. Vecernia Mare cu Litie a fost pogramata la ora 16.00."Slujba de binecuvantare a Noului An, care se oficia la miezul noptii trecerii dintre ani, va fi oficiata anul acesta imediat dupa slujba Vecerniei", a transmis Patriarhia Romana.