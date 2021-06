Gimanasta Larisa Iordache, dezvaluiri despre sistemul medical din tara. "In Romania, daca nu ai pile, nu prea esti bagat in seama! Eu am avut norocul sa intervina cineva pentru mine si nu e corect"

Sportiva a stat multe zile in spitalele romanesti din cauza accidentarilor dese si a dat peste o gramada de nereguli."Imi doresc sa fiu un om corect, sa am o colona vertebrala. Am avut experiente mai putin bune cu spitalele din Romania, dar si unele bune.Aici, in Romania, daca nu ai pile, nu prea esti bagat in seama.Eu am avut norocul sa intervina cineva pentru mine si datorita numelui sa fiu bagata in fata, cu toate ca nu e corect.Sistemul medical nu prea e cum si-a dori un om sa fie tratat", a spus Larisa Iordache la emisiunea "La cina", realizata de Ionela Nastase, la Digi24.Larisa Iordache se pregateste pentru Jocurile Olimpice de la Tokyo, unde spera sa aurul olimpic, medalie ce-i lipseste din palmares.