Unul dintre cei mai mari fotbalisti romani, dat afara din casa in SUA si lasat pe strada. "Vreau sa mor in Romania"

Din cauza pensiei foarte mici: 2200 lei, pe care o are in Romania, Lita Dumitru a fost nevoit sa-si caute si sa-si castige existenta in alta parte.In SUA, el a dat insa de un om care l-a facut sa traiasca drama vietii."Un american a carui mama este romanca mi-a dat efectiv teapa. Tipul are aici o Academie si imi promisese multe, dar pana la uma nu s-a intamplat ceea ce spunea.Dupa trei luni am ramas efectiv in strada, ne-a dat afara din casa. Am luat-o iar de la sub zero, ne-am mutat in zona unde are fata scoala, unde este intr-o clasa alaturi de cei mai inteligenti copii din America, genul acela de clasa speciala", a spus fostul fotbalist la Radio Sport 1.Nascut si crescut in Romania, Lita Dumitru ar vrea sa se intoarca in Bucuresti, dar fiica sa nu este de acord cu acest lucru."Sigur ca ma trage ceva spre tara. Am un plan si am si vorbit pentru realizarea lui. Port discutii si am promisiune de la domnul Mircea Minea. Daca acum, in iarna, imi da echipa mare, vin acasa.Daca nu, la vara, tot impreuna cu Concordia Chiajna, vreau sa deschid o Academie privata de fotbal, care sa poarte numele meu.Fata mea insa nu vrea sa vina in Romania. Aici are mari perspective. E pe drumul bun si vrea sa devina arhitect. Eu vreau sa mor acolo, in Romania. Poate cumpar un apartament cu doua camere, cand fata va fi destul de mare.Nu pot uita zapada de acasa, muntele si maidanul, cu 7-8 kilometri pe jos, doar ca sa joc fotbal. Romania m-a facut fotbalist", a declarat fostul jucator la Radio Sport 1.Lita Dumitru a fost unul dintre cei mai fotbalisti din istoria Romaniei, are 57 de meciuri la echipa nationala , unde a inscris 12 goluri Chiar Gica Hagi a declarat in cateva randuri ca datorita lui Lita Dumitru s-a apucat de fotbal.