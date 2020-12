Medici si politicieni francezi considera ca procesul de vaccinare se desfasoara prea lent

"Germania a vaccinat deja peste 42.000 de persoane, Regatul Unit a ajuns la 900.000 de vaccinari iar in Franta s-au inregistrat mai putin de 200! Dupa masti, teste si izolare, un nou esec ar fi teribil", a sustinut senatorul Bruno Retailleau (dreapta) intr-un mesaj postat pe Twitter prin care solicita guvernului "sa publice calendarul de vaccinare al caselor de batrani pentru fiecare departament in parte".Strategia prudenta a guvernului "nu este adaptata la o situatie care este foarte periculoasa", a subliniat intr-o alocutiune la radio Europe 1 Axel Kahn, presedintele Ligii Nationale franceze impotriva Cancerului, chiar daca, a adaugat el, intre 30% si 35% dintre francezi sunt "vaccino-sceptici".Axel Kahn a lansat un apel pentru strategii care sa tinteasca "persoanele teribil de ezitante"."Cu siguranta ca444 trebuie sa le aducem adevarul si transparenta, insa in egala masura si entuziasmul", a adaugat cercetatorul care a reprosat executivului francez ca "inainteaza cu pasi prea mici".Cu aceasta atitudine, "de fapt ii vom convinge ca, daca lucrurile merg atat de lent, este pentru ca nici noi nu suntem siguri (ce facem) si ca ar putea exista un pericol", a observat el."Trebuie sa protejam poporul francez si persoanele fragile. Iar vaccinarea ingrijitorilor trebuie sa fie prioritara", a adaugat geneticianul care a sustinut ca este hotarat sa se vaccineze la randul sau, "cat mai repede cu putinta".Pe canalul CNEWS, profesorul Philippe Juvin, seful Departamentului de primiri urgente de la spitalul Georges Pompidou, a subliniat ca Franta "nu dispune de o strategie vaccinala". "In ceea ce ma priveste, mi-ar placea sa ma vaccinez pentru a da un exemplu si pentru a le spune oamenilor: nu murim de la vaccin ci de la Covid, iar atunci cand nu murim facem forme grave care sunt foarte invalidante".Conform unui sondaj Ipsos Global Advisor/Forumul Economic Mondial, publicat marti, Franta este "campioana lumii" la refuzul vaccinarilor: doar 4 din 10 francezi accepta sa faca vaccinul anti-covid.In primele trei zile ale campaniei de vaccinare lansata duminica in Europa, mai putin de 100 de persoane au fost vaccinate in Franta, in timp ce obiectivul este ca pana la sfarsitul lui februarie numarul celor vaccinati sa ajunga la 1 milion.CITESTI SI: Zonele din Romania cele mai afectate de COVID-19. Capitala este pe primul loc, iar Cluj raporteaza peste 330 de cazuri