O altfel de revista a presei. Esential in 11 februarie 2021

➤ Cat costa viata unui urs prin derogari➤ Vaccinul romanesc anti-COVID | "Chiar si sub licenta de fabricatie, este: un scenarist, un prezentator TV si un mecanic auto➤ ONG-urile de mediu acuza Ministerul Mediului ca. Utilizatorii nu mai au acces la transporturile de lemn mai vechi de 3 zile si nu mai sunt disponibile ruta si destinatia unui camion, facand imposibila realizarea de anchete ample independente.. Constructorii, mari generatori de praf, nu tin cont de lege, intr-un dosar privind "savarsirea unor infractiuni asimilate celor de coruptie "/ Una dintre institutii, Administatia Bazinala de Apa Prut-Barlad, fiind vizat modul in care s-au facut angajarilesa-si dezvaluie sursele jurnalistice. Iulian Bulai: Actuala conducere s-a descalificat➤ Circa 16% dintre pacientiiau murit. Cum explica medicii situatia➤ Universitatea din Suceava avertizeaza: "Raspandire accentuata a noii tulpini intr-o mare parte din Romania"., la patru zile de la redeschiderenon-Covid. "Nu noi trebuia sa sunam...", intr-un penitenciar din Romania, din lipsa de personal. Sindicalist: "Am ajuns la limita"➤ Cine sunt regii gunoiului din Bucuresti.de sector, iar Capitala e mizerabila; operator - 1.400 lei; preot - 300 lei. La Spitalul din Brasov➤ Geneza sporurilor: cum au ajuns bugetarii sa ia➤ Salariile din Metrorex : Peste 80% din cei aproape 6.000 de angajati iau in mana peste 5.000 de lei / Un. Toti angajatii primesc "spor de tunel", inginerii, sudorii, casierele sau economistii➤ Transportul public din Bucuresti,: 80% subventie, 8% din bileteCum ar fi viata in Bucuresti(mari) pentru serviciile publice?➤ Primaria Sectorului 2pentru ca nu a atins tintele de reciclare in perioada 2014-2019➤ Administratorul a sase farmacii si sotia sa, trimisi in judecata pentru, sustin procurorii➤ O casiera din judetul Olt, astazi la pensie, si un contabil sunt acuzati de delapidare si complicitate la delapidare, dupa ce, de-a lungul a cinci ani,➤ Cum supravietuieste. "Nu are pe nimeni. Uneori mananca mamaliga cu urzici, fructe..."➤ Cum si-a, dupa campania Ralucai Turcan de verificare a ajutoarelor sociale. "Sa nu avem probleme la controale"? Deputat: "Nu castigam cu adevarat banii pe care ii primim"➤ O noua factiune parlamentara rupta din AUR dupa excluderea Dianei Sosoaca?, Claudiu Tarziu explica mizele protocolului dintre cele doua partide➤ Liderul senatorilor AUR anunta cadin Comisia Juridica si Comisia pentru Abuzuri: asaltul Ministerului Sanatatii, conspirationism si paranghelii: Sarutul lui Iuda. La mormantul lui Avram Iancu a jurat pe pamantul sfant ca nu va trada/ Am aflat ca ce s-a intamplat a fost cu acceptul lui. Nu m-am asteptat➤ Simion (AUR), in Q Magazine, sustine ca. "Duceau fete in Tenerife si Madrid pentru a le plasa pe strada"de proxenetism: "Ma declar public nevinovata. Sustin si iubesc valorile AUR"in cazul femeii de afaceri despre care mai multe ziare au scris ca este lider AUR si ca a fost arestata pentru proxenetism: "Nu este membru AUR"Madalin Hodor si Mihai Demetriade, acuzati ca au incalcat legea functionarului public prin semnarea unei petitii anti-AUR PSD : "Dupa doua luni de guvernare a dreptei, suntem in mijlocul unui dezastru. Cel mai relevant semnal este absenta proiectului de buget /si de acces la banii publici". "Vom incerca sa creionam o majoritate sa rasturnam acest Guvern", propus pentru a fi exclus din PSD➤ Tacerea primariei Voluntari:, presa si cetatenii➤ Florin Roman vorbeste despre "marea epurare": Renate Weber Florin Iordache , Doina Gradea si eliminarea pensiilor speciale/ Roman a depus/ In peisaj apare si un fost ofiter SRI / Procurorul Fleckhammer a clasat dosarul/ Partile vatamate se plang de ancheta superficiala/ Mari semne de intrebare ramase fara raspunsSectiei Speciale dupa aproape 7 ore de dezbateri aprinseDesfiintarea SS. Birchall reliefeazadat de CSM ➤ Nesupravegheat de autoritati si a terorizat-o cu mesaje de amenintare: "Fara mila am sa te distrug"- Mircea CoseaRubrica "O altfel de revista a presei" este realizata in fiecare zi, de duminica pana joi, si poate fi citita exclusiv pe Ziare.com.